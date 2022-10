L'OM taillé pour l'Europe, deux matchs pour tout savoir

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Après deux défaites en Ligue des Champions, l'OM avait l'obligation de réagir face au Sporting Portugal pour rester en vie dans cette campagne de C1. Grâce à une belle victoire 4-1 face aux Portugais, Marseille se relance et c'est tout un club qui commence à croire en une qualification pour le prochain tour.

L'OM souffle enfin. Après une entame de Ligue des Champions catastrophique, Marseille s'est repris et battant logiquement le Sporting 4-1 dans un Vélodrome à huis clos. Grâce à cette victoire, les Phocéens se relancent dans le groupe D de la Ligue des Champions. Si l'OM reste dernier du groupe, les hommes d'Igor Tudor ne sont plus qu'à trois points de leurs adversaires, leaders dans cette phase de poules. En cas d'un nouveau succès contre le club de la capitale portugaise, l'OM reviendrait dans la course pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. Forcément, vue la récente prestation en C1, c'est tout un peuple qui y croit, notamment Élie Baup qui s'est exprimé sur les chances de qualification des Marseillais dans un entretien accordé à La Provence.

Elie Baup sent le vent tourner pour l'OM

« Aujourd’hui, j’y crois. Battre l’équipe qui avait réalisé le meilleur parcours jusque-là n’est pas anodin. Tu gagnes avec la manière et sans ton public, et d’un coup tous les voyants sont au vert. Le résultat conditionne la suite et met l’OM dans de bonnes dispositions. Il faut être dans les deux. Ce résultat combiné au nul de Francfort et Tottenham est très favorable. Si l’OM gagne à Lisbonne, ce sera une très bonne opération et cela confirmera la victoire de mardi. Les joueurs du Sporting ne sortent pas de ce match indemnes. Ils doivent s’interroger, car au-delà du cas du gardien, le reste de l’équipe n’a pas brillé. Et là, à mi-parcours, plus personne n’a droit à l’erreur pour se qualifier. Le Sporting, qui avait fait un parcours parfait, est peut-être celui qui est le plus dans le doute. C’est quand même un paradoxe. Mais selon moi, l’autre challenge de l’OM est de battre Tottenham à domicile » a confié l'ancien entraîneur de Marseille qui est optimiste pour revoir Marseille en huitièmes de finale. Ce qui n'est plus arrivé depuis la saison 2011/2012. Mais pour y parvenir, il faudra obtenir de bons résultats dans la phase retour face au Sporting à Lisbonne, puis Tottenham au Vélodrome notamment, les deux énormes défis européens d'Igor Tudor.