L’OM supplie l'arbitre avant le Classique

Par Eric Bethsy

Rapidement exclu face à Lyon (victoire 2-3) le mois dernier, Leonardo Balerdi a bien retenu la leçon. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille ne commettra plus la même erreur lors du Classique. Mais avant d’affronter le Paris Saint-Germain, l’Argentin a quand même envoyé un message à l’arbitre François Letexier.

En cas de décision injuste, l’Olympique de Marseille n’hésite plus à se faire entendre. Son conseiller sportif Medhi Benatia, sanctionné après son coup de gueule lors de l’Olympico, reviendra à la charge si nécessaire. Mais avant d’en arriver là, le club phocéen a envoyé un message par l’intermédiaire de Leonardo Balerdi. Le défenseur central a profité de son passage en conférence de presse pour demander un arbitrage favorable au jeu pour le Classique dimanche soir au Vélodrome.

🎙️ 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐁𝐚𝐥𝐞𝐫𝐝𝐢 avant #OMPSG : « Ce sera un match difficile où il faudra mettre beaucoup d'intensité. Mais on a bien travaillé, donc on est prêt ! » pic.twitter.com/2BEW9DChZl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 25, 2024

L’Argentin aimerait par exemple éviter une exclusion rapide, lui qui avait trouvé le moyen de récolter deux cartons jaunes synonymes d’exclusion à Lyon en moins de cinq minutes. « Ce genre de match se joue sur des détails, a commenté le capitaine de l’OM en référence au choc face au Paris Saint-Germain. Après j’espère que l’arbitrage sera parfait pour les deux équipes, ça aidera les deux équipes à jouer leur meilleur football. Moi en tant que capitaine, je dois le dire, tout comme les joueurs d’expérience, on doit parler : il faut faire attention aux cartons jaunes, car cela devient une condition importante dans tous les matchs. »

Le mauvais souvenir de Balerdi

« Moi j'ai une petite expérience ces derniers temps, j'avais trop envie de jouer contre Lyon, a reconnu Leonardo Balerdi. Je pense que le premier carton jaune, c'était un peu pour ça. Le deuxième, on en a déjà parlé, c'était un peu… Je ne sais pas comment le dire. Ce n'était pas clair du tout. Mais moi et tous les autres joueurs d'expérience, on doit montrer l'exemple. » Dans un style différent par rapport à Medhi Benatia, le défenseur central met lui aussi la pression sur François Letexier, l’arbitre désigné pour cette affiche de la 9e journée de Ligue 1.