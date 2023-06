L'OM se place sur un joueur, son prix passe à 40 ME

Le latéral américain Antonee Robinson a séduit l'OM. Néanmoins, le joueur de Fulham ne sera pas simple à recruter avec une concurrence nombreuse et relevée : Manchester City, Newcastle, Milan entre autres. Et, le prix réclamé pour Robinson va encore plus assommer l'OM.

Pablo Longoria est un habitué des bons coups au mercato pour renforcer l'OM. Antonee Robinson est sa dernière lubie après une première saison de Premier League très convaincante. Le latéral gauche américain a contribué au facile maintien de Fulham avec des prestations abouties. De quoi en faire une cible de choix alors que l'OM verra partir Nuno Tavares cet été. Néanmoins, preuve de la fiabilité de cette piste, l'OM se voit sérieusement concurrencer pour le joueur de 25 ans. Les autres prétendants ne sont pas mauvais : Manchester City, Newcastle ou encore le Milan AC.

Cela garantit une compétition acharnée pour Antonee Robinson et donc une hausse des prix. L'Evening Standard est venu le confirmer ce vendredi soir en lâchant le chiffre attendu par Fulham pour un éventuel transfert : 35 millions de livres Sterling, soit 40 millions d'euros minimum selon le média anglais.

Fulham are prepared to sell USMNT defender Antonee Robinson for around £35M this summer.



Newcastle and Marseille are actively pursuing Robinson, while Manchester City and AC Milan have previously expressed an interest. pic.twitter.com/vRB8UOADZu