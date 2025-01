L'OM se place pour ce crack qui affole la Ligue 1

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pas des moyens illimités cet hiver au mercato mais se montre intéressé par de nombreux joueurs. Les Phocéens ont notamment commencé à placer leurs pions dans le dossier Amadou Soumaré.

L'OM se cherche les pépites de demain et cravache pour parvenir à les signer le plus rapidement possible. Ces dernières années, les Phocéens ont eu du mal à faire sortir des joueurs de leur centre de formation, au grand dam des supporters et observateurs du club. Le club marseillais veut toujours pouvoir compter sur des joueurs jeunes à fort potentiel, que ce soit pour faire passer un cap à l'équipe ou pour être revendus dans le futur. L'OM prospecte un peu partout dans le monde et pourrait bien avoir trouvé son bonheur en Afrique du côté du Djoliba AC.

L'OM ne manque pas de concurrence dans le dossier Amadou Soumaré

Selon les informations de Patrick Juillard, les Phocéens sont en effet dans le coup pour recruter Amadou Soumaré (ailier et milieu de terrain, 20 ans). Le joueur du Djoliba AC est en feu depuis le début de la saison, avec 9 buts marqués et 7 passes décisives délivrées en 19 matchs. Soumaré est promis à un avenir proche en Europe et suscite donc la convoitise de pas mal de clubs. En plus de l'Olympique de Marseille, le RC Lens, Toulouse, le Stade de Reims et le RC Strasbourg veulent aussi tenter leur chance pour signer le Malien. La direction marseillaise devra faire vite pour avoir gain de cause dans ce dossier. Surtout que les observateurs attendent une nouvelle pépite après les échecs Enzo Sternal, Roggerio Nyakossi et François-Régis Mughe. En plus du dossier Soumaré, qui devrait se décanter à l'issue de la saison en cours, l'Olympique de Marseille doit gérer l'actuel marché des transferts hivernal. Un défenseur est notamment souhaité par Roberto De Zerbi