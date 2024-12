L'OM se jette sur une nouvelle star de Serie A

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille cherche à renforcer son milieu de terrain, mais la piste Paul Pogba n'est pas la plus chaude, dans la mesure où le Français ne rejouera qu'en mars. En Italie, l'OM est largement évoqué dans le dossier Reda Belahyane.

Transféré au mercato d'hiver 2024 de l'OGC Nice au Hellas Vérone pour 500.000 euros, Reda Belahyane n'a pas mis longtemps pour se mettre en valeur avec son nouveau club. Pour preuve, un peu moins d'un an plus tard, le site Transfermarkt valorise le milieu de terrain, devenu international marocain en novembre dernier, à 10 millions d'euros. Une incroyable plus-value qui en dit long sur les prestations du joueur formé au Gym. Mais alors pourquoi le Hellas Vérone laisserait partir aussi vite Reda Belahyane ?

C'est très simple, le club de Serie A attend d'être repris par Presidio Investors, un fonds d'investissement basé au Texas, et en attendant il fonctionne en auto-financement. Autrement dit, la vente du milieu de terrain permettra d'acheter un ou deux jours au mercato d'hiver. Et c'est dans ce cadre que la Gazzetta dello Sport révèle que l'Olympique de Marseille est intéressé par Reda Belahyane, le nom du natif d'Aubervilliers ayant déjà circulé du côté du Vélodrome le mois dernier comme Foot01 s'en était fait l'écho.

L'OM a une grosse concurrence

Dans ce dossier, l'OM n'est cependant pas le seul club, puisque le quotidien sportif italien affirme que Chelsea, mais également l'AC Milan, surveillent de très près le dossier Reda Belahyane. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont, on le sait, d'excellentes relations avec les dirigeants de plusieurs clubs de Serie A et c'est le cas avec ceux du Hellas Vérone, ce qui peut évidemment contribuer à faciliter un éventuel transfert du milieu de terrain, même si la formation italienne privilégie un transfert sec plus qu'un prêt avec option d'achat. Faute de faire signer immédiatement Paul Pogba, ou de recruter Arthur Melo, annoncé au Betis Séville, la venue de Reda Belahyane serait un beau cadeau offert à Roberto De Zerbi pour muscler son entrejeu.