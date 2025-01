L’OM se jette sur un international brésilien ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi a une cible en tête à Fulham, et le club anglais craint le deuxième assaut de la part du club français. Au point de se préparer au départ d'Andreas Pereira.

Autrefois chose quasiment impensable, aller chercher un joueur titulaire dans une formation du haut de tableau de Premier League ne surprend plus personne à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria a montré que, avec l’appui des finances de Frank McCourt, aucune opération ne pouvait lui faire peur. Et après avoir tâté le terrain au sujet d’une signature d’Andreas Pereira l’été dernier, il a repris contact avec l’entourage du joueur brésilien ces derniers jours. La première approche n’a pas été convaincante et les Cottagers n’ont clairement pas ouvert la porte.

La menace OM fait trembler Fulham

Mais selon The Times, le club londonien craint très fortement une nouvelle attaque de l’OM dans la deuxième partie du mois de janvier, si Roberto De Zerbi fait le forcing pour avoir un joueur offensif de plus dans son escouade. L’entraineur italien a déjà coché le nom d’Andreas Pereira, dont la valeur est désormais au-delà de 22 millions d’euros. Le Brésilien cartonne cette saison en Premier League, avec une formation de Fulham qui surprend aussi en se classant dans la première moitié de tableau. Pereira, qui vient d’avoir 29 ans ce 1er janvier, n’a plus qu’un an et demi de contrat et se retrouve donc en position de force. Ses contacts au Brésil sont réels, notamment avec le club de Fluminense où il a déjà été prêté par le passé, mais une grosse vente pourrait convaincre le club londonien de craquer, alors que la saison est déjà réussie pour les Cottagers.

Element important, Fulham a décidé de prendre les devants en cas de départ de Pereira, et cherche à faire venir Will Hughes du voisin de Crystal Palace pour compenser tout éventuel transfert. Une preuve de plus que la menace OM est prise très au sérieux à Londres.