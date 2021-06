OM : Pau Lopez et Cengiz Ünder, c’est chaud !

Dans : OM.

L'OM négocie l'arrivée de deux joueurs de l'AS Roma : le gardien Pau Lopez, et l'ailier truc Cengiz Under.

Le téléphone de Pablo Longoria chauffe en ce moment. Plusieurs gros coups sont en discussions, et les accords pourraient bien tomber dans les prochains jours. En plus de Gerson, Gameiro, Guendouzi ou David Luiz, plusieurs pistes sont apparues récemment, et elles sont sérieuses. Il s’agit en premier lieu du fameux numéro 1 bis au poste de gardien de but. Pau Lopez est bien visé comme annoncé, et l’OM avance vite. Au point de griller le LOSC, qui cherche un remplaçant à Mike Maignan. Les dirigeants marseillais ont proposé un prêt avec option d’achat, d’un montant de 15 ME, à l’AS Roma, affirme Sky Italia. Les conditions de la levée de cette option n’ont pas encore été dévoilées, mais si le portier espagnol enchainait les matchs et que l’OM terminait sur le podium, il y a de grandes chances que cet achat devienne obligatoire en fin de saison. Le gardien de 26 ans est partant, sachant que Rui Patricio arrive avec une place de titulaire assurée par José Mourinho.

Le nouveau coach de la Roma ne s’opposera pas non plus à un autre départ, toujours pour l’OM. Il s’agit de la pépite turque Cengiz Ünder, longtemps annoncé comme un futur grand du football européen, mais qui n’a pas réussi à confirmer les attentes. Le milieu offensif ou ailier droit passé par Leicester n’est pas dans les plans de la Louve, et avait prolongé en 2019 son contrat jusqu’en juin 2023. Là aussi, un prêt est évoqué, même si les contours n’ont pas encore été dévoilés. En tout cas, l’Olympique de Marseille regarde toujours les bonnes affaires du côté européen, et si les moyens financiers sont là pour recruter et renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli, le club provençal n’hésitera pas à tenter des coups en prêt pour éviter de faire exploser le budget mercato cet été.