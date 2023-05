L’OM s’expose à un véritable enfer cet été

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En cas de troisième place en Ligue 1 en fin de saison, l’Olympique de Marseille devra disputer le troisième tour préliminaire et les barrages de la Ligue des Champions. Un parcours qui s’annonce compliqué, d’autant que le coefficient UEFA du club phocéen pourrait le priver du statut de tête de série.

Si beaucoup d’équipes seraient ravies de terminer troisième de Ligue 1, ce n’est pas le cas de l’Olympique de Marseille. Le vice-champion de France en titre sait qu’il a tout intérêt à éviter la dernière marche du podium. Les contraintes seraient effectivement nombreuses pour les Marseillais qui, au lieu d’atteindre directement la phase de groupes de la Ligue des Champions, devraient reprendre l’entraînement beaucoup plus tôt que les autres afin de préparer le troisième tour préliminaire et de possibles barrages en plein été.

Ce calendrier impliquerait également un mercato accéléré, ce qui chamboulerait les plans du président Pablo Longoria, habitué à attendre la dernière ligne droite pour réaliser de bonnes affaires. Bien sûr, il existe aussi le risque de l’élimination, les clubs français ayant souvent échoué dans ce parcours. L’Olympique de Marseille ne serait pas non plus à l’abri. D’autant que son coefficient UEFA, qui sera privé des points récoltés pour sa finale de Ligue Europa en 2017-2018, va passer de 44 à 33 la saison prochaine.

L’actuel troisième de Ligue 1 n’est donc pas certain de figurer parmi les quatre meilleurs coefficients sur les huit équipes qualifiées pour le troisième tour préliminaire, soit la condition pour être tête de série. Selon les estimations du média Le Phocéen, le pensionnaire du Vélodrome, provisoirement quatrième à ce moment de la saison, doit espérer que le Shakhtar Donetsk remporte le titre en Ukraine et que le Sturm Graz reste deuxième en Autriche.

L'OM vers le chapeau 4

Quoi qu’il en soit, il serait encore plus difficile de figurer parmi les deux meilleurs coefficients et d’être tête de série en barrages. Tout comme l’Olympique de Marseille a peu de chances d’éviter le chapeau 4 s’il atteint la phase de groupes. Rappelons que la troisième place de L1 peut devenir directement qualificative si le vainqueur de la Ligue Europa s’est déjà qualifié pour la C1 via son championnat. Les espoirs des Français reposent donc sur la Roma et la Juventus Turin, menacée par une pénalité en Serie A.