L’OM s’est enflammé pour rien, Moffi ne comprend pas

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avant sa signature à l’OGC Nice cet hiver, Terem Moffi a fait l’objet d’un intérêt de l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur du FC Lorient était même annoncé proche du club phocéen. Pourtant, le Nigérian assure qu’il n’a jamais envisagé de rejoindre le vice-champion de France en titre.

C’était l’un des feuilletons du mercato hivernal en Ligue 1. Non retenu par le FC Lorient, Terem Moffi a saisi l’opportunité de franchir un cap dans sa carrière. L’attaquant de 23 ans s’est engagé en faveur de l’OGC Nice au terme d’un long suspense. Les discussions ont effectivement duré plusieurs semaines avec quelques tensions entre les deux clubs concernés. Et pendant ce temps-là, l’Olympique de Marseille a tenté d’en profiter pour chiper Terem Moffi. Le pensionnaire du Vélodrome était même annoncé tout proche d’obtenir la signature du Nigérian.

En réalité, il ne s’agissait que d’une fausse rumeur étant donné que l’ancien Lorientais, prêté avec obligation d’achat (25 M€ plus 5 M€ de bonus) au Gym, n’a jamais envisagé de rejoindre l’Olympique de Marseille. « C’était la fin du mercato, ça prenait plus de temps que prévu, a confié Terem Moffi en conférence de presse. C’était un peu stressant mais on ne contrôle pas ce genre de choses dans le football. C’était un soulagement que la situation finisse par se débloquer. Je pouvais de nouveau me concentrer sur ce que j’aime, c'est-à-dire jouer au football. »

Moffi ne pensait qu'à Nice

« Il a fallu trois semaines pour concrétiser le transfert, a-t-il poursuivi. Donc c'était un grand soulagement pour moi quand tout était bouclé. Nous n’avons jamais été proches d’un accord avec l’OM. Dans mon esprit, je ne pensais qu’à Nice. Donc nous n’avons jamais été proches d’un accord. » Compte tenu des débuts réussis de Terem Moffi chez les Aiglons (5 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues), et des difficultés de leur recrue Vitinha sous les ordres d’Igor Tudor, les Marseillais ont de quoi regretter le choix du Niçois.