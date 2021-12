L’OM insipide, Pierre Ménès ne sauve que Payet

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, l’OM a un remporté un match qu’il a globalement maîtrisé contre Strasbourg, s’emparant ainsi de la deuxième place.

Pas étincelant dans le jeu, l’Olympique de Marseille a néanmoins maîtrisé son sujet dimanche après-midi à Strasbourg (2-0). Concédant très peu d’occasions, l’équipe de Jorge Sampaoli a enchainé avec un deuxième succès de suite dans la semaine après avoir battu le Lokomotiv Moscou en Ligue Europa. Une victoire qui fait du bien aux têtes marseillaises mais qui permet surtout à l’OM de revenir à la deuxième place du classement. Cela étant, tout n’a pas été parfait dans le match des coéquipiers de Mattéo Guendouzi selon Pierre Ménès, qui s’est longtemps ennuyé à La Meinau. Heureusement, Marseille compte un joueur différent des autres en la personne de Dimitri Payet, seul joueur phocéen sauvé par Pierre Ménès à l’issue de ce match.

Pierre Ménès dézingue Dieng et Luis Henrique

« L’OM s’est imposé 2-0 à la Meinau en ayant eu 3 occasions dans le match. La première période a été d’un attentisme assez étonnant des deux côtés. Il faut dire que la compo de Sampaoli annonçait la couleur, sans avant-centre et avec une majorité de joueurs défensifs. Visiblement, l’attaque alsacienne faisait peur. Mais les Strasbourgeois qui pouvaient se retrouver 3e en cas de succès ont semblé un peu écrasés par l’enjeu. Le match s’est décanté sur une perte de balle de Perrin suivie d’une action assez étonnante, avec un centre d’Henrique et un ciseau de Dieng, les seuls gestes potables du match des deux attaquants olympiens. L’OM a assuré son succès grâce à un second but inscrit par Caleta-Car qui a coupé un corner de Payet. Payet qui est de toute façon le seul joueur qui avait l’électricité dans cette rencontre. Mais il n’empêche que cette victoire permet aux Phocéens de récupérer la deuxième place, avec un match en moins de surcroît » a analysé Pierre Ménès, loin d’être convaincu par l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli malgré une excellente position au classement et une efficace défensive redoutable.