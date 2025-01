L'OM s'en débarrasse, la Juve profite du cadeau

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM cherche encore à se séparer de joueurs cet hiver lors du marché des transferts. Lilian Brassier est concerné, lui qui ne rentre plus dans les plans de Roberto De Zerbi malgré son recrutement l'été dernier.

A Marseille, cette fin de mois de janvier s'annonce mouvementée. Roberto De Zerbi veut encore des renforts mais sait que des départs sont aussi à souhaiter afin d'alléger son vestiaire. Lilian Brassier ne fait plus partie de ses plans. Le défenseur central se cherche donc un nouveau projet, seulement quelques mois après son arrivée sur la Canebière en provenance du Stade Brestois. Heureusement pour lui, Brassier ne manque pas d'équipes intéressées par ses services. En France, c'était le cas du Stade Rennais, mais son profil ne fait pas l'unanimité. En Italie, Bologne est dans le coup, tout comme un mastodonte du championnat italien.

Thiago Motta valide la piste Brassier à la Juve

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lilian Brassier (@l.brassier)

Selon les informations de Tuttosport, Thiago Motta a récemment échangé avec sa direction de la Juve et il a coché le nom de Lilian Brassier comme potentiel renfort cet hiver. Le défenseur et son entourage ont déjà été contactés. La polyvalence du Marseillais, qui peut jouer dans l'axe ou sur un côté de la défense intéresse le club piémontais. Reste à savoir sous quelle formule le joueur de 25 ans pourrait rejoindre l'Italie. Le joueur a une option d'achat intégrée dans son contrat à l'OM, qui est quasi-automatique. Si son prêt était donc cassé à Marseille, un accord devra avoir lieu avec le Stade Brestois. Nul doute néanmoins qu'une arrivée à la Juve en provenance de l'Olympique de Marseille, où il ne joue plus vraiment, serait une très belle destination pour Lilian Brassier même si son temps de jeu ne serait également pas assuré.