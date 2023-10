L’OM s'écroule, les joueurs pleurent encore Tudor

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après un début de saison correct sur le plan comptable, l’OM s’est effondré en s’inclinant face au PSG puis contre l’AS Monaco.

Au-delà de ces deux défaites, l’Olympique de Marseille vient de prendre 10 buts en l’espace de trois matchs contre l’Ajax, le PSG et Monaco. Un bilan inacceptable pour Gennaro Gattuso, en poste depuis la rencontre en Principauté et dont la mission n°1 sera de resserrer les boulons en défense. Il faudra une arrière-garde très solide pour résister aux assauts de Brighton ce jeudi lors de la deuxième journée de Ligue Europa au Vélodrome. Depuis plusieurs semaines, les joueurs donnent parfois l’impression d’être totalement perdus sur le terrain et cela n’est pas le fruit du hasard pour Mélisande Gomez.

Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, la journaliste, suiveuse assidue de l’Olympique de Marseille pour le quotidien national, estime que Pablo Longoria est en partie responsable de cette situation. Sans citer le président de l’OM, elle estime que le virage à 180 degrés pris par la direction sportive marseillaise en passant d’Igor Tudor à Marcelino et maintenant à Gattuso n’a pas aidé les joueurs, parfois perdus dans leur manière de presser ou de se positionner sur le terrain.

Un changement trop brusque de Tudor à Marcelino

« Il y a des joueurs de l’OM qui sont très loin de leur niveau, je pense que certains cadres paient le changement de logiciel. On a sous-estimé le changement brutal de Tudor à Marcelino, à une défense plus classique de position alors que Tudor donnait des consignes différentes. On voit que les joueurs sont encore parfois dans un entre deux où ils sortent trop au pressing, etc. Cela manque de coordination, ça manque de solidité et de cohérence. Je pense que si Gattuso travaille sur des lignes plus structurées et moins audacieuses que face à Monaco, ça peut tenir. Il y a aussi Pau Lopez qui n’est pas rassurant du tout depuis plusieurs matchs, presque depuis la reprise » a analysé la journaliste de L’Equipe, qui espère que l’OM trouvera enfin de la stabilité avec Gennaro Gattuso et que l’entraîneur italien va parvenir à solidifier cette équipe qui ne manque pas de talent devant avec Ndiaye, Sarr, Aubameyang, Ounahi, Harit ou encore Vitinha mais qui doit trouver de la cohérence dans la manière de défendre. Cela devient urgent…