L'OM ridicule en Europe, l'énorme coup de pression

Dans : OM.

Par Corentin Facy

D’ores et déjà éliminé de l’Europa League, l’OM jouera jeudi soir un match qui a tout de même son importance contre le Lokomotiv Moscou.

Bien que les deux premières places du groupe soient maintenant inaccessibles, la sixième journée de l’Europa League a son importance pour l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le club phocéen doit accrocher au moins le match nul au Vélodrome contre le Lokomotiv Moscou pour s’assurer la troisième place, synonyme de qualification en Europa Conférence League. Ce n’était bien sûr pas l’objectif de l’OM au départ, mais cette troisième compétition européenne pourrait servir à se consoler pour les coéquipiers de Dimitri Payet. Il est surtout indispensable que Marseille ne prenne pas la porte, sans quoi l’équipe de Jorge Sampaoli serait la honte du football français en étant la seule écurie tricolore éliminée de toute compétition européenne.

L'OM ne doit pas être le seul club français éliminé en Europe

L’analyse d’Alain Giresse dans les colonnes de La Provence va dans ce sens. « Jouer une coupe d’Europe, ça doit te donner l’envie. Surtout si tu affrontes Tottenham, la Roma… Un joueur doit s’étalonner face à des adversaires différents de la Ligue 1, tu peux y prendre une autre dimension. J’ai souvent dit aux joueurs en sélection qu’il n’y avait jamais rien à négliger dans une compétition. Un joueur est observé et s’il montre une image positive, ça lui sera bénéfique. Pourquoi se retenir quand on a la possibilité d’atteindre un niveau supérieur ? » s’interroge l’ancien joueur de l’OM avant de poursuivre. « On oublie trop souvent une notion qui disparait du vocabulaire du football : la passion, le feu sacré, ne pas avoir envie de perdre. Cette année, on peut se retrouver avec les six clubs français qualifié. Il serait stupide que l’OM soit le seul éliminé. Surtout l’OM… » explique-t-il. Une analyse partagée par Manuel Amoros qui estime qu’il ne faut « surtout pas que Marseille passe pour le mauvais élève ». Aux hommes de Jorge Sampaoli d’éviter cela en abordant le match face au Lokomotiv Moscou avec sérieux.