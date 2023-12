L'OM rêve de Denis Bouanga, c'est confirmé

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Si l'Olympique de Marseille a connu un début de saison compliqué, les derniers matchs sont bien plus concluants et laissent présager une fin en apothéose. Un renfort est cependant toujours espéré pour le mercato hivernal.

Grâce à une belle série de quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues, l'OM est bien revenu en championnat avec une sixième place. En Europe, le club de la cité phocéenne est toujours premier et assuré d'être qualifié. Cependant, Marseille a fait quelques erreurs de recrutement l'été dernier et souhaite corriger cela lors de la prochaine période du marché des transferts. Un joueur offensif est notamment attendu, afin d'épauler Pierre-Emerick Aubameyang, de retour à son meilleur niveau. D'après les renseignements de La Minute OM, Pablo Longoria s'est renseigné pour signer Denis Bouanga. Le média olympien avance que l'entourage de l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne et Marseille discutent pour parvenir à un accord. La saison de MLS étant terminée, le Gabonais peut s'engager plus facilement avec l'OM.

L'OM a trouvé son nouvel attaquant

Après plusieurs bonnes saisons avec Tours et Lorient en Ligue 2, puis Nîmes en Ligue 1, Denis Bouanga a été le leader offensif de Saint-Étienne pendant trois saisons. En 2022, l'international avec les Panthères (36 sélections) rejoint le Los Angeles FC, alors que les Verts viennent d'être relégués en deuxième division. Bouanga devient rapidement l'un des meilleurs joueurs de la MLS, où il inscrit 36 buts en 53 matchs disputés, avec les Wings. L'attaquant de 29 ans va notamment remporter le Supporters' Shield puis la Coupe MLS dès sa première année. En 2023, il échoue en finale face au Crew de Columbus malgré un but, ainsi que lors de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, où il termine meilleur réalisateur avec 7 buts marqués. L'OM semble séduit par le profil de Bouanga, qui connaît très bien la Ligue 1 et qui a pris beaucoup d'expérience aux États-Unis, en jouant avec des légendes comme Gareth Bale ou Giorgio Chiellini. Vitinha a toujours du mal à être polyvalent et Bouanga pourrait être une alternative crédible, au moins jusqu'à la fin de la saison.