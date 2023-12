L’OM renonce à Saïd Benrahma ‍!

Dans : OM.

Pablo Longoria n'aime pas du tout les rumeurs qui courent sur les cibles de l'OM au mercato. Le président marseillais a bien l'intention de ramener les supporters à la dure réalité économique de la situation.

Spécialiste du mercato, Pablo Longoria adore cette période et il adore encore plus jouer au chat et à la souris, avec les médias, les agents et les suiveurs. Le président de l’OM a toutefois fait une confidence qui a glacé le sang de pas mal de supporters de son club, à savoir qu’il n’y avait tout simplement pas un centime dans les caisses en ce mois de janvier, et que faire un recrutement digne de celui de l’an dernier était impossible. A voir ce que cela donnera, car cela peut aussi être un effet d’annonce pour mieux aborder certains dossiers. Longoria aime aussi travailler discrètement, et surprendre tout le monde avec des recrues inattendues quand tout le monde se dirige vers une autre piste.

Des salaires insensés, l'OM appelle à la raison

Néanmoins, à la veille du passage à la nouvelle année, La Provence évoque une grande nervosité dans les bureaux de l’OM. Le profil des pistes annoncées dans la presse a tendance à agacer la direction, pour qui les noms cités ne sont pas du tout réalistes. Cela vaut pour des informations déjà démenties ou oubliées, comme Denis Bouanga (Los Angeles FC) ou Anthony Martial (Manchester United), mais aussi pour des pistes apparues plus récemment.

Ainsi, l’OM a tenu à faire savoir son agacement face aux bruits courant sur un intérêt pour Suso (Séville), El Khannouss (Genk) et surtout Benrahma (West Ham). L’Algérien a envie de quitter West Ham, où il n’est plus titulaire, et a affiché sa préférence pour l’OM plutôt que l’OL, qui le suit également. Mais pour la direction marseillaise, sans même parler d’un transfert ou d’un prêt, le montant du salaire de ces joueurs est jugé « insensé » et est donc à oublier d’entrée de jeu. Un sacré coup de froid alors que le dossier menant notamment à Benrahma était considéré comme le bon plan de l’hiver avec sa capacité à animer le jeu offensif et à compenser certaines absences, sachant qu’il ne disputera pas la CAN 2024 avec les Fennecs.