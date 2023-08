L'OM recrute d'urgence un défenseur, l'inquiétante surprise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille continue son mercato à haute fréquence. Et c'est désormais un joueur d'Anderlecht qui devrait rejoindre l'effectif de Marcelino. Michael Murillo, c'est de lui qu'il s'agit, est déjà habillé pour l'hiver.

Le football est impitoyable, surtout sur les réseaux sociaux où il ne faut pas attendre longtemps avant que chaque rumeur du mercato soit commentée. Mais là, il ne s’agit même plus d’une rumeur puisque plusieurs sources confirment que Michael Murillo, le latéral droit d’Anderlecht va débarquer à l’Olympique de Marseille ce dimanche moyennant une indemnité de transfert de 3 millions d’euros. Expérimenté international panaméen (66 sélections), le joueur de 27 ans ne débarque par à l’OM pour une place de titulaire, mais il sera la doublure de Jonathan Clauss dont on a vu la saison passée qu’il avait parfois besoin de souffler. Du côté du Vélodrome, la signature de Michael Murillo suscite plus d’étonnement que de passion, il est vrai que du côté du club belge les supporters sont très heureux de le voir partir à Marseille…ou ailleurs. Le défenseur ne laissera pas d’énormes souvenirs.

Murillo à l'OM, en Belgique on est sidéré

Sur X (ex-Twitter), les commentaires suite à cette annonce de la signature imminente de Michael Murillo à l’OM sont sans pitié. Interrogés par des supporters du club phocéen, leurs homologues d’Anderlecht ont vite dressé un portrait apocalyptique du futur défenseur marseillais. « Étant belge supporter du Club en question je te confirme la nullité du joueur », a répondu un fan de l’OM et d’Anderlecht, qui n’est pas le seul à avoir une très faible opinion concernant la doublure annoncée de Jonathan Clauss. « Je suis régulièrement Anderlecht et je peux vous dire que c'est une brêle ce joueur, bonne chance », écrit un autre supporter du club belge, qui se demande pourquoi Pablo Longoria est allé chercher un tel joueur, surtout que ce dernier sort à peine d’une blessure, il a repris l'entraînement la semaine passée, et que clairement les dirigeants d’Anderlecht cherchaient à s’en débarrasser depuis le début du mercato. Finalement, c'est en Ligue 1 que Michael Murillo, passé par la Major Soccer League avant d’arriver en Belgique en 2023, va continuer sa route.