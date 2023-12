L'OM pressé d'en finir, Gattuso ne le supporte plus

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après la frustrante défaite de l'OM à Brighton jeudi, l'OM devra se relancer en Ligue 1 contre le mal-classé Clermont. Un match pris au sérieux par Gennaro Gattuso, lequel a insisté sur la nécessité de bien finir les matchs.

Un but qui passe mal pour l'OM et surtout pour Gennaro Gattuso. Alors que le club phocéen tenait le nul et la première place de son groupe en Ligue Europa, Joao Pedro est venu nettoyer la lucarne de Pau Lopez à la 88e minute. Un but crucial qui offre les huitièmes de finale à Brighton et un difficile barrage aux Marseillais. Gennaro Gattuso était très frustré jeudi soir, précisant que la défaite subie « lui faisait mal ». Deux jours plus tard, les journalistes présents en conférence de presse ont pu se rendre compte que la plaie n'était pas totalement refermée chez l'Italien. Et, la réception de Clermont, lanterne rouge de Ligue 1, par l'OM n'y change rien.

L'OM doit soigner ses fins de match

Même si Clermont a tout de la victime parfaite, Gattuso s'est montré prudent avant le match de la 16e journée dimanche. Son équipe doit être concentrée face à son adversaire auvergnat et, ce sur l'ensemble du match. En effet, depuis son arrivée, l'OM coince souvent en fin de match. C'était le cas à Brighton, tout comme au match aller où les Anglais avaient arraché le nul à la 88e minute. L'OM a aussi perdu sur des buts tardifs contre Nice (1-0) et Lens (1-0). Gattuso a prévenu ses joueurs pour le match de Clermont, celui de Montpellier mercredi et les suivants : l'OM doit savoir terminer ses matchs.

OM : Gennaro Gattuso lance un avertissement à ses joueurs avant Clermonthttps://t.co/41hGHB7cxC — Foot Mercato (@footmercato) December 16, 2023

« Premièrement, les matchs durent 95 minutes. Depuis que je suis arrivé, on a perdu 3 matchs où on a pris un but à la 88e minute. Avec le temps additionnel, il se plaint alors que le match n’est jamais fini. Il faut jouer jusqu’au bout. De base, je suis quelqu’un de nerveux. Dans le foot moderne, les choses changent rapidement. Je ne pense pas que ce soit de la malchance. Il y aura toujours des erreurs individuelles mais ce n’est pas le fruit du hasard », a t-il averti. Une exigence nécessaire alors que l'OM peut réaliser une belle opération dans la course au podium en cas de succès ce dimanche.