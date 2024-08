L'OM prépare une folie pour finir le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a déjà signé quelques jolis coups cet été sur le marché des transferts avec les venues de Greenwood, Wahi ou Hojbjerg. Mais le club phocéen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Avec déjà neufs recrues, on peut dire que Pablo Longoria et Mehdi Benatia n’ont pas chômé pour offrir à Roberto De Zerbi un effectif conforme à ses exigences à l’Olympique de Marseille. Sur certaines recrues, l’OM n’a pas hésité à investir lourdement comme pour Greenwood et Wahi, achetés pour plus de 25 ME. Dans une interview accordée à L’Equipe jeudi, l’entraîneur marseillais a fait savoir qu’il était satisfait du mercato de son club, mais que l’effectif n’était pas encore complet. Sa priorité est désormais le recrutement d’un ailier gauche. Trouver un joueur aussi talentueux que Mason Greenwood sera complexe, mais l’idée est d’avoir un joueur au profil similaire à l’ancien attaquant de Manchester United, de l’autre côté.

Sur ce poste, l’OM pourrait réaliser une dernière folie avant de se montrer plus raisonnable selon le journaliste Bastien Cordoleani. « Actuellement l'OM cherche un milieu de terrain (en prêt). La doublure de Greenwood sera soit Carboni soit un autre milieu qui arrivera et qui pourrait dépanner à droite. Le budget transfert restant sera mis sur l’ailier gauche tant qu'il n'y aura pas de départ » a lancé celui qui intervient de manière régulière sur Le Phocéen, avant de conclure. « On se dirige vers une dernière semaine de mercato très dense avec des lofteurs qui seront demandés au rabais et qui pourrait entraîner une voire deux arrivées à l’OM » a-t-il publié sur son compte X.

Autrement dit, l’Olympique de Marseille pourrait lâcher un gros billet pour recruter un ailier gauche (Jonathan Rowe, Armand Laurienté ou un autre) avant de combler les derniers trous de son effectif à moindre coût, avec des prêts ou des transferts plus raisonnables. Comme indiqué, les départs des indésirables (Mbemba, Gigot, Veretout) seront également cruciaux pour connaître la marge de manoeuvre de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia dans les ultimes jours du mercato estival.