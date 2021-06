L'OM préfère Luan Peres à David Luiz !

Dans : OM.

Défense à 5 ou pas, Jorge Sampaoli cherche plusieurs défenseurs centraux pour mettre en place son équipe à l'OM.

Pour le moment, il n’a que Alvaro Gonzalez qui est certain d’être à l’OM la saison prochaine comme potentiel titulaire. Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara sont quand même bien sur le départ, et Leonardo Balerdi n’est pas certain de revenir, les négociations avec Dortmund étant bien compliquées. Résultat, l’entraineur de l’OM va devoir patienter alors que la reprise vient d’être effectuée. Et encore une fois, le technicien argentin arrive lui même avec des solutions, puisqu’il souhaite que Pablo Longoria finalise l’arrivée de Luan Peres. Joueur de Santos après un passage raté en Belgique, le défenseur central se met en évidence avec le club de Rio de Janeiro, et à 26 ans, il semble prêt pour une nouvelle tentative en Europe.

En tout cas, Jorge Sampaoli apprécie son profil, et l’OM a déjà avancé sur ce dossier qui ne sera pas ruineux, un transfert à hauteur de 2,5 ME étant évoqué. Les choses seraient même très bien parties, puisque Luan Peres estime lui que tout va aller très vite et se voit prochainement revêtir le maillot provençal, selon ESPN. Une accélération qui fera donc du bien à l’OM, qui ne s’arrêtera pas là en terme de recrutement en défense centrale. Il y a bien évidemment la rumeur menant à David Luiz, mais le dossier n’a pas beaucoup avancé dernièrement. En effet, à la demande de Jorge Sampaoli, il a été jugé plus intéressant de se précipiter pour boucler le dossier Luan Peres, plutôt que de continuer à négocier avec l’international brésilien. Si la venue de l’ancien du PSG et d’Arsenal n’est pas à écarter à l’avenir, l’OM a en tout cas fait un choix fort en mettant de côté provisoirement son dossier pour boucler celui de Luan Peres, qui a visiblement la cote auprès du coach phocéen.