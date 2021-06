OM : David Luiz dit banco à Marseille ?

Dans : OM.

Jorge Sampaoli est actuellement au Brésil pour une action humanitaire, mais il pense également à Marseille puisqu'il négocie sur place avec David Luiz. Et le défenseur brésilien laissé libre par Arsenal serait très attentif à l'offre de l'OM lors de ce mercato.

Parti mardi de Paris pour se rendre au Brésil afin de travailler sur la possibilité pour lui d’aider des enfants pauvres à Rio, Jorge Sampaoli en a profité pour avancer sur un dossier qui fait du bruit du côté de Marseille, à savoir la possibilité pour l’OM de recruter Daviz Luiz, lequel est disponible puisqu’Arsenal n’a pas prolongé son contrat après une saison très médiocre du défenseur brésilien. Pas de quoi faire peur à l’entraîneur phocéen, qui veut faire de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain un de ses cadres sur le terrain, afin d’apporter son énorme expérience au plus haut niveau à des joueurs qui ont encore besoin de progresser dans ce domaine. Et ce samedi, La Provence confirme les rumeurs venues du Brésil, à savoir qu’effectivement Jorge Sampaoli souhaite pouvoir discuter directement avec David Luiz pour lui en dire un peu plus sur son projet avec l’Olympique de Marseille et surtout finir de le convaincre que revenir en Ligue 1 n’est pas une régression dans sa carrière.

A ce stade Pablo Longoria et les représentants de David Luiz n’ont pas encore discuté précisément de l’aspect financier de la possible venue du joueur de 34 ans, lequel devra évidemment faire des efforts, l’OM ne pouvant pas lui offrir un salaire à la PSG ou à la Arsenal. Cependant, cela ne semble pas devoir rebuter tant que cela le Brésilien, puisque le quotidien régional affirme que David Luiz n’est pas du tout insensible à l’intérêt affiché par l’Olympique de Marseille. Autrement, dans ce dossier, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont toute leur chance, car ce dernier est bien conscient que s'il veut rester en Europe, l'offre de l'OM est probablement ce dont il peut rêver de mieux. Il faut désormais mettre tout cela en musique, mais David Luiz est visiblement prêt à dire banco.