L'OM peut rager, Nketiah va quitter Arsenal

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM veut encore renforcer son secteur offensif après la venue d'Elye Wahi. Le club phocéen sait néanmoins qu'il ne pourra pas faire avec Eddie Nketiah la saison prochaine.

A Marseille, on attend impatiemment le début de la nouvelle saison de Ligue 1. La récente venue de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen y est pour beaucoup. L'Italien a très vite dressé une liste de joueurs à recruter à l'OM. Son effectif commence à prendre forme même si des renforts offensifs sont encore attendus. Pendant de très longues semaines, De Zerbi insistait auprès de sa direction pour récupérer Eddie Nketiah. Mais voilà, la récente venue d'Elye Wahi va mettre fin à cette possibilité. Arsenal est trop gourmand et l'OM ne peut plus forcement faire de folies sur le marché des transferts. Pourtant, Nketiah était plus motivé que jamais pour rejoindre la Canebière. Heureusement pour l'Anglais, il ne va pas mettre longtemps pour retrouver une équipe.

Nketiah va trouver son bonheur en Premier League

Eddie Nketiah est clair, il veut quitter Arsenal. Barré par Kai Havertz et Gabriel Jesus, le natif de Londres sait que son avenir est loin des Gunners. S'il ne rejoindra pas l'OM, des clubs anglais apprécient son profil. Selon le Daily Mail, c'est notamment le cas de Bournemouth. Les Cherries en ont fait leur cible principale pour combler le départ de Dominic Solanke à Tottenham pour une somme record (75 millions d'euros). Bournemouth cherche désormais à trouver un accord avec Nketiah mais aussi Arsenal, qui demande un peu plus de 30 millions pour le lâcher. Outre le club du sud de l'Angleterre, Crystal Palace est également à l'affût pour signer Nketiah, qui veut plus que jamais tourner la page Arsenal, au grand dam des fans et observateurs de l'OM, qui l'auraient bien imaginé enflammer le Stade Vélodrome sous les ordres de Roberto De Zerbi.