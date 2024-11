L’OM pénalisé à Saint-Etienne

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pour son prochain gros déplacement, l'OM sait déjà qu'elle ne pourra pas compter sur ses propres supporters.

Très à l’aise en déplacement, l’Olympique de Marseille obtient souvent des bons résultats loin de ses bases. Et pourtant, la plupart du temps, c’est sans ses supporters que l’OM doit oeuvrer. Ce sera une nouvelle fois le cas pour le match du 8 décembre prochain dans le Chaudron. Selon RMC, la Préfecture vient de prendre un arrêt interdisant l’accès de Saint-Etienne, que ce soit la ville comme le stade, aux fans de l’OM. Dans un match à risque classé à 4 sur 5, les autorités n’ont donc voulu prendre aucun risque et le parcage adverse ne sera donc pas occupé.

Les interdictions sont de plus en plus fréquentes pour des forces de l’ordre qui sont mobilisées à chaque match de Ligue 1, et voient les débordements se multiplier à chaque rencontre. Ce samedi, pour le match à Saint-Etienne, les supporters de Montpellier sont descendus du car en étant armés, et ont été difficilement repoussés à l’entrée du stade par les CRS. Ces derniers ont tout de même réussi à renvoyer ces « supporters » vers l’Hérault sans qu’ils puissent accéder au stade.