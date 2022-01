L'OM part à la chasse aux buteurs

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jorge Sampaoli insiste pour des renforts lors de ce mercato hivernal. Pablo Longoria, le président de l'OM, est à l'écoute et cherche notamment un attaquant pour renforcer un secteur offensif déficient. Marseille scrute deux joueurs, deux dossiers qui s'annoncent compliqués.

Droit au but, la devise de l'OM. Un club qui aimerait bien que cette phrase ne reste plus qu'un simple slogan. Dans une première partie de saison satisfaisante en Ligue 1, les Marseillais troisièmes du championnat affichent un bon bilan défensif avec 15 buts encaissés et le statut d'équipe la plus solide dans le domaine en France. Offensivement, par contre, les chiffres sont plus décevants. L'OM est, avec 26 buts marqués, la neuvième attaque de l'élite seulement. Arkadiusz Milik symbolise les difficultés olympiennes avec un seul but inscrit en Ligue 1. L'attaquant polonais n'arrive pas à combler les attentes des supporters et à confirmer sa réputation de buteur acquise en Serie A.

Kolo Muani et Castellanos : les deux cibles de l'OM

Pablo Longoria va donc s'activer dans ce mois de janvier pour amener un renfort offensif à l'équipe de Jorge Sampaoli. L'OM cherche un avant-centre, un vrai buteur pour déstabiliser les défenses adverses. Parmi les joueurs visés par les Olympiens, le journal l'Equipe rapporte ce dimanche l'intérêt toujours fort pour Randal Kolo Muani. Le Nantais, auteur de sept réalisations cette saison, sera en fin de contrat en juin prochain et ne compte pas prolonger. Il est donc sur le marché cet hiver, Marseille est intéressé mais la concurrence européenne aussi. Le Milan AC et surtout l'Eintracht Francfort sont sur le dossier avec un net avantage pour les Allemands à ce jour. Un autre attaquant est pisté par Marseille selon le média TyC Sports, Valentin Castellanos. Evoluant en MLS avec le New York City FC, filiale de Manchester City outre-Atlantique, l'attaquant argentin de 23 ans a planté 22 buts en 35 matches en 2021 et a remporté le titre avec son équipe. Toutefois, l'OM va devoir jouer des coudes sur l'Argentin puisque de nombreux clubs sont à l'affût dont West Ham, la Fiorentina ou encore Feyenoord. Marseille aurait déjà proposé 13 millions d'euros pour Castellanos, une offre qui devra viser juste pour permettre à l'OM de concrétiser cette formidable opportunité.