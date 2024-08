L'OM offre 30ME, l'attaquant va signer ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM cherche toujours à trouver un accord avec Arsenal pour le transfert d’Eddie Nketiah. Un dossier qui pourrait rapidement se décanter selon la presse anglaise, car les Gunners ont revu leurs prétentions à la baisse.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont toujours en quête de leur grand attaquant, celui qui aura la lourde tâche de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, lequel a cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite il y a quelques semaines. Depuis plusieurs jours, les négociations se concentrent exclusivement sur trois joueurs à ce poste : Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Elye Wahi (RC Lens) et Eddie Nketiah (Arsenal). Dans cette liste, l’OM aimerait recruter deux joueurs afin d’offrir à Roberto De Zerbi le plus de solutions possibles. Mais la priorité du technicien italien est sans conteste Eddie Nketiah, un attaquant qui a l’expérience de la Premier League et qui a les qualités recherchées par l’entraîneur marseillais.

Les discussions sont néanmoins très lentes avec Arsenal, d’abord car les Gunners ont initialement fixé le prix d’Eddie Nketiah à plus de 35 ME. Des sommes allant jusqu’à 45 ME ont même été évoquées dans la presse anglaise au début du mois, ce qui avait considérablement refroidi l’Olympique de Marseille. Mais le club londonien a besoin de vendre et voyant Pablo Longoria se tourner vers d’autre piste, Arsenal est revenu avec des intentions plus raisonnables. Le site TeamTalk nous dévoile ce samedi les nouvelles exigences du vice-champion d’Angleterre en titre.

Nketiah à l'OM, un prêt avec option d'achat à 30 ME ?

Le club dont Mikel Arteta est le manager est désormais prêt à s’entendre avec l’OM sur les bases d’un prêt avec une option d’achat fixée à 30 ME. Des conditions beaucoup plus raisonnables pour Marseille, qui va maintenant négocier avec Arsenal les détails de cette option d’achat. Automatique ou non, cela peut faire toute la différence pour l’Olympique de Marseille, qui a déjà recruté Mason Greenwood pour près de 26 ME et qui s’est offert Valentin Carboni sous la forme d’un prêt avec une option d’achat rondelette.

En parallèle, le club phocéen continue de discuter avec Lens pour Elye Wahi, d’autant que l’ancien buteur de Montpellier affiche une détermination sans faille à l’idée de rejoindre le club olympien d’ici la fin du mercato. Ce feuilleton des attaquants est loin d’être terminé à Marseille, mais le temps presse alors que la Ligue 1 reprend ses droits dans une semaine tout pile.