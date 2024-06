L'OM obligé de partager le Vélodrome, c'est chaud

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Les fans de l'OM sont sans doute impatients d'assister à la prochaine saison de Ligue 1 sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le Stade Vélodrome est prêt à rugir pour les débuts de l'Italien.

Roberto De Zerbi va débarquer à l'OM avec énormément d'attentes autour de lui. L'Italien aura comme ambition de finir le plus haut possible et de se qualifier en coupe d'Europe. Pour cela, les Phocéens auront besoin d'un soutien populaire de tous les instants, que ce soit hors de leurs bases ou au Stade Vélodrome. Un Stade Vélodrome qui devrait faire du bruit pour les débuts de De Zerbi mais aussi pour les matchs... d'une autre équipe de la région. En effet, la saison prochaine, l'OM devra très certainement partager son enceinte.

Martigues au Stade Vélodrome, c'est presque fait

Selon les informations de La Provence, le Stade Vélodrome devrait accueillir les matchs de Martigues à partir du mois d'août. Le club sudiste vient de monter en Ligue 2 mais ne pourra pas évoluer dans son stade habituel, le Stade Francis Turcan, qui ne répond pas du tout aux normes souhaitées par la ligue. La rénovation du stade de Martigues devrait s'achever à la fin de l'année. Jusque-là, les footballeurs martégaux devraient donc pouvoir profiter des installations de l'OM pour tenter de faire bonne figure en Ligue 2. D'ailleurs, si tout se passe comme prévu, le premier match de Martigues au Stade Vélodrome sera face à un ancien pensionnaire de Ligue 1, le FC Lorient le week-end du 17 août. Reste à savoir si le stade sera rempli pour voir évoluer Martigues. A noter que dans quelques jours, le Stade Vélodrome servira aussi pour la finale du Top 14 entre l'Union Bordeaux-Bégles et le Stade Toulousain, le Stade de France étant occupé pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.