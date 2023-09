L'OM ne fait plus peur, deux coupables désignés

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'arrive pas à convaincre depuis le début de la saison. Parmi les secteurs de jeu qui inquiètent : le milieu de terrain.

A Marseille, on espère que les hommes de Marcelino montreront un meilleur visage après la trêve internationale. L'OM est bien positionné au classement de Ligue 1 (3e) mais ne convainc pas du tout dans le jeu. Les attitudes laissent à désirer tout comme le rendement de certains joueurs. Au milieu de terrain, l'efficacité n'est plus la même que la saison passée sous les ordres d'Igor Tudor et ça, les fans et observateurs l'ont bien remarqué. Ce n'est pas Nicolas Filhol qui dira le contraire, lui qui aimerait voir un duo Valentin Rongier-Jordan Veretout beaucoup plus efficace.

L'OM, le problème de cette saison identifié ?

Pour Football Club de Marseille, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. Selon lui, il y a de quoi être pessimiste pour l'entrejeu phocéen. « Ce qui me fait peur c’est aussi le milieu de terrain. Kondogbia est blessé mais le duo de la saison dernière Valentin Rongier et Jordan Veretout est trop sage. Ils ne tentent pas des passes en première intention, ça tourne autour sans vraiment y aller. C’est pas possible », a notamment indiqué Nicolas Filhol, qui sait que la saison sera difficile si l'OM ne retrouve pas de l'équilibre et de la solidité au milieu de terrain. A Marcelino de trouver les bonnes solutions pour faire progresser son groupe. Surtout que la reprise sera rude, avec des rencontres face à Toulouse, l'Ajax, le PSG et l'AS Monaco. On en saura donc plus sur les ambitions marseillaises à la prochaine trêve internationale qui aura lieu en octobre.