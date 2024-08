L’OM n'abandonne pas Bennacer, Longoria a un plan ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

En fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille a tout tenté pour attirer Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan, mais l’opération n’a pas abouti. Ce qui n’empêche pas l’OM de retenter sa chance en janvier.

Malgré ses nombreuses arrivées depuis le début de l’été, l’Olympique de Marseille avait envie de boucler un joli coup de dernière minute. L’OM a en effet jeté son dévolu sur Ismaël Bennacer ce vendredi, à quelques heures de la fermeture du mercato. Le milieu algérien souhaitait rallier la Canebière, lui qui n’est pas dans les plans du nouvel entraîneur Paulo Fonseca. Cependant, l’opération dépendait de plusieurs dossiers dans ce qui ressemblait à un jeu de chaises musicales.

Indésirable et toujours présent dans le loft, Jordan Veretout, qui pouvait signer à Rennes, n’a finalement pas bougé. La masse salariale de l’OM ne s’est pas allégée, lui qui touche un salaire mensuel de 550.000€. Impossible pour le club phocéen de boucler l’opération tandis qu’Adrien Rabiot, libre de tout contrat, était annoncé dans le viseur des Rossoneri pour pallier un éventuel départ de Bennacer.

L’OM prêt à retenter sa chance cet hiver pour Bennacer

🔴 Ismaël Bennacer avait donné don ACCORD pour rejoindre l'OM, mais les dirigeants olympiens n'ont pas su s'entendre avec l'AC Milan ! 😬



🗞️ @laprovence pic.twitter.com/a2Wzn246ei — Vibes Foot (@VibesFoot) August 31, 2024

Comme l’avait indiqué Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, assez tôt dans la soirée de vendredi, le jeu à trois n’aura pas lieu. Ce qui met immédiatement fin à la rumeur Bennacer vers l’Olympique de Marseille pour cet été. Cependant, l’OM n’a pas abandonné et se tient prêt à reprendre les négociations cet hiver pour rapatrier Bennacer, passé par Arles-Avignon plus tôt dans sa carrière. Présent en Lombardie depuis 2019, le milieu algérien, champion d’Afrique avec les Fennecs cette même année, arrive sans doute en fin de cycle et souhaite rejoindre l’OM. Le deal n’est donc pas enterré à 100% mais il faudra attendre cinq mois pour voir le club phocéen revenir à la charge. Pablo Longoria espère que d’ici là, le problème Veretout sera réglé, ce qui faciliterait grandement une éventuelle arrivée de l’ancien d’Arsenal sur la Canebière.