L'OM monte le curseur à 26ME pour Elye Wahi ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Face au refus des dirigeants du RC Lens après une première proposition pour Elye Wahi, Pablo Longoria vient de faire une nouvelle offre revue à la hausse pour le faire venir à l'OM.

A ceux qui doutaient de l'intérêt réel de l'Olympique de Marseille pour signer le jeune attaquant de Lens, le club phocéen vient de répondre. Loïc Tanzi révèle dans L'Equipe que les dirigeants phocéens viennent de faire une proposition supérieure à celle déjà déchirée par leurs homologues nordiste afin d'aboutir rapidement à un accord pour le transfert d'Elye Wahi. L'offre initiale était de 20 millions d'euros, mais cette deuxième proposition serait de 22 millions d’euros, plus 4 millions d’euros de bonus et serait sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat automatique très aisée à remplir précise notre confrère qui ne révèle toutefois la nature de cette option.

Longoria a mis Wahi devant Nketiah

OM : Wahi ou Nketiah, Longoria a tranché ! https://t.co/ltdWUjo0x6 — Foot01.com (@Foot01_com) August 8, 2024

Si le RC Lens accepte ce deal proposé par Pablo Longoria, alors les choses pourraient se concrétiser très rapidement puisque l'attaquant de 21 ans est lui toujours d'accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille après seulement une saison chez les Sang et Or. Pour rappel, Lens avait déboursé 30 millions d'euros pour faire venir Elye Wahi de Montpellier la saison passée, et avec 26 millions d'euros, le club nordiste pourrait limiter la casse financièrement. De son côté, l'OM aura son attaquant préféré, puisque Longoria avait tourné le dos à Nketiah depuis le début des négociations avec Lens pour Wahi. Et ce n'est pas le brutal retour d'Arsenal sur ce dossier qui a changé les choses, Marseille veut l'attaquant français et ne changera plus d'avis.