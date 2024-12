L'OM met quatre joueurs à la porte, janvier sera explosif

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les dirigeants de l’OM ne s’en cachent pas, ils comptent sur le mois de janvier pour procéder à quelques retouches au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Mais avant de recruter, le club marseillais va devoir vendre.

Le mot clé de ce mercato hivernal sera « l’équilibre » à l’Olympique de Marseille, comme l’a rappelé Medhi Benatia dans sa longue interview accordée à RMC en milieu de semaine. Le club phocéen sera à l’affût pour renforcer l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi et souhaite notamment recruter en défense centrale, tout en restant à l’affût dans le dossier Paul Pogba. Mais il n’est pas question pour l’OM d’empiler des joueurs alors que l’équipe ne dispute pas de coupe d’Europe cette saison. Il faudra donc vendre avant de recruter à tours de bras et selon les informations de La Provence, quatre joueurs sont clairement poussés vers la sortie en ce mois de janvier.

L'OM veut vendre avant de recruter cet hiver

Le premier n’est autre que Chancel Mbemba, indésirable depuis six mois et qui avait été placé dans le loft l’été dernier. Le Stade Rennais s’est manifesté pour récupérer l’international congolais, lequel n’a pas donné suite et attend visiblement des offres plus lucratives. Un autre défenseur central est sur le départ en la personne de Bamo Meïté. Son cas est cependant différent car l’international ivoirien a un potentiel intéressant aux yeux du board marseillais, qui aimerait le prêter sans option d’achat. Lanterne rouge de Ligue 1 et humilié par le Puy Foot en Coupe de France samedi, Montpellier est intéressé. Dans le domaine défensif, un autre joueur pose question et ne sera pas retenu : Lilian Brassier. Recruté l’été dernier en provenance de Brest, où il était une révélation l’an passé, le défenseur français n’a pas confirmé les espoirs placés en lui et ne figure plus vraiment dans les petits papiers de Roberto De Zerbi, lequel n’est pas contre son départ.

Enfin, le quatrième joueur dont l’OM aimerait se débarrasser au mois de janvier n’est autre qu’Amine Harit. Suspendu puis blessé, l’international marocain n’a plus joué depuis le match contre le PSG au Vélodrome et l’OM verrait son départ d’un excellent oeil afin d’économiser un imposant salaire. Le club phocéen serait par ailleurs emballé à l’idée de récupérer une dizaine de millions d’euros grâce à ce départ, même si les dirigeants ont conscience qu’il sera difficile de convaincre l’ancien Nantais de partir en cours de saison. Les dossiers sur le bureau de Medhi Benatia sont donc nombreux en ce mois de janvier et reste maintenant à voir quels seront les départs les plus faciles à concrétiser pour alléger la masse salariale de l’Olympique de Marseille avant d’envisager un potentiel mercato dans le sens des arrivées.