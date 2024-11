L’OM menace l’arbitre à la mi-temps, la lourde accusation

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Intraitable à l’extérieur, l’OM a fait honneur à sa réputation en allant s’imposer à Lens samedi (1-3). Un match au scénario rocambolesque avec l’annulation du but de l’égalisation pour les Nordistes.

A dix minutes de la fin, l’Olympique de Marseille menait 0-2 à Lens et le succès phocéen qui se dessinait ne souffrait d’aucune contestation. Les Nordistes ont cependant réduit le score… avant d’égaliser à la 85e. Mais après intervention de la VAR et visionnage des images par Eric Wattellier, l’égalisation de Lens a été annulée pour une faute sur Bilal Nadir à l’entrée de la surface, avant le contre des Sang et Or. Sur le coup-franc en question, Hojbjerg a marqué le but du break (1-3), ce qui a provoqué la furie du camp lensois. Le directeur sportif Pierre Dreossi a regretté des « décisions contestables » à l’encontre de son club.

Will Still accuse l'OM

De son côté, Will Still, suspendu et en tribunes pour cette rencontre, a été beaucoup plus loin en accusant les dirigeants marseillais d’avoir fait pression sur le corps arbitral à la mi-temps. « À partir du moment où l'arbitre est à 1m50 de l'action et qu'il ne siffle pas faute, ça me paraît compliqué. Mais on peut parler de tout ce qui se passe avant, une faute de main de Rabiot dans la surface juste avant qui n'est pas sifflée, une faute sur Angelo Fulgini qui n'est pas sifflée… ça fait beaucoup de décisions qui sont contestables. Après, il ne faut pas chercher midi à 14 heures quand on me raconte qu'à la mi-temps il y a un cinéma pas possible pour mettre la pression sur l’arbitre » a lancé Will Still avant de conclure.

« Bizarrement en deuxième période il y a des choses pas très claires, mais c'est à vous de l’interpréter » a lancé l’entraîneur lensois, en furie après les décisions arbitrales défavorables à Lens dans cette fin de match à haute tension contre l’OM. Pour rappel, Mehdi Benatia a déjà été suspendu en début de saison pour son énorme coup de pression à l’encontre des arbitres du match à Lyon. En revanche cette fois, aucune scène n’a été captée par BeinSports au sujet d’un potentiel conflit dans les couloirs de Bollaert à la mi-temps. Difficile donc de condamner les dirigeants olympiens, sans image compromettante à leur égard.