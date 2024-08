L’OM lâche 27 ME pour Nketiah, Arsenal répond en une seconde

L'OM a décidé de mettre le paquet pour faire signer Eddie Nketiah en effectuant une offre copieuse à Arsenal. Mais la réponse du club londonien a été immédiate.

Le forcing de l’Olympique de Marseille pour s’offrir Eddie Nketiah est entré dans une nouvelle phase, mais il n’y a toujours pas d’accord avec Arsenal. Cette semaine, Pablo Longoria a proposé un package avec un prêt comprenant une option d’achat quasiment obligatoire à hauteur de 20 millions d’euros. L’offre n’aurait même pas reçu de réponse de la part d’Arsenal, si ce n’est que cela valait pas la peine discuter à ce niveau. L’OM a donc décidé de passer aux choses sérieuses en offrant 27 millions d’euros à Arsenal pour son avant-centre remplaçant, annonce Fabrizio Romano ce vendredi soir. Un sacré transfert qui permettrait à Marseille d’avoir enfin son avant-centre cette saison, ce qui n’est plus le cas depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie saoudite.

🚨🔴⚪️ EXCL: Arsenal reject today new proposal from Olympique Marseille for Eddie Nketiah.



Understand proposal in the region of €27m was still considered not enough to let Eddie leave.



OM agreed personal terms with Nketiah but still no agreement with #AFC. pic.twitter.com/pHn2jyySEc