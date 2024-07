L'OM la joue comme le PSG, un journaliste de L'Equipe s'énerve

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM réalise pour le moment un marché des transferts estival tonitruant. Les dépenses sont énormes, pour le plus grand plaisir des fans et observateurs du club phocéen.

Roberto De Zerbi ne veut plus perdre de temps et signer les joueurs qu'il veut pour son OM. L'entraîneur italien est d'ailleurs un argument de poids pour convaincre des profils XXL de signer. Après Mason Greenwood, c'est Pierre-Emile Højbjerg qui va suivre. Et l'international danois sera loin d'être le dernier joueur à rejoindre la Canebière cet été. L'attitude offensive de l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts ravit les fans du club, surtout après une saison chaotique qui n'a mené à aucune qualification européenne. Cependant, toutes les dépenses faites par Marseille cet été et ceux d'avant ne plaisent pas. Ce n'est pas Sébastien Tarrago qui dira, le contraire.

Un énorme déficit à l'OM qui fait rager certains

Sur son compte X ces dernières heures, le journaliste a en effet rappelé que l'OM avait un énorme déficit et continuait pourtant de faire des folies depuis trois ans. « Selon le site spécialisé Transfermarkt, lors des trois dernières saisons, l'OM a acheté pour 277 millions d'euros et vendu pour 117 millions. Déficit cumulé 160 millions. Sans parler des salaires XXL des joueurs venus libres (ou pas) comme Aubameyang », a notamment indiqué Sébastien Tarrago, qui doute fort des méthodes employées par l'OM sur le mercato. Si les Phocéens dépensent pas mal et continueront sans doute de le faire cet été, il y aura aussi des grosses ventes. La prochaine pourrait même être Ismaïla Sarr, courtisé avec insistance par Crystal Palace et qui souhaite quitter l'Olympique de Marseille. L'international sénégalais rapporterait plus de 10 millions d'euros aux Phocéens, qui vont encore révolutionner leur effectif. Reste à savoir si cela fonctionnera enfin pour se mêler à la course au titre en Ligue 1.