OM ‍: Aubameyang a deux mois pour justifier son salaire

Avec 650 000 euros de salaire mensuel, Pierre-Emerick Aubameyang est le joueur le mieux payé de Ligue 1 hors PSG. Une somme considérable pour l'OM, qui peut se justifier pour Eric Di Meco. A condition de voir l'OM en Ligue des champions en fin de saison.

En dehors du PSG et de ses fonds illimités, chaque club de Ligue 1 doit être prudent quand il paye des joueurs au mercato. Au moment où les salaires des joueurs de Ligue 1 ont été révélés par L'Equipe, les supporters marseillais se sont demandés si l'OM avait bien réfléchi à sa stratégie sur le long terme. On pense notamment à Joaquin Correa, payé 450 000 euros pour des performances plus que médiocres. Pierre-Emerick Aubameyang est aussi mis sous pression par ces révélations. Avec 650 000 euros de salaire mensuel, le Gabonais est le joueur le mieux payé de France en dehors du PSG. 11e salaire de Ligue 1, il a fait exploser le budget du club phocéen l'été dernier.

Aubameyang a intérêt à faire remonter l'OM

Pour le moment, au vu des stats, Aubameyang n'a pas forcément volé son argent à l'OM. Il est le meilleur buteur du club avec 23 buts toutes compétitions confondues, dont 11 en Ligue 1 mais surtout 9 en Ligue Europa. Un total intéressant qui le met déjà au-dessus d'Alexis Sanchez, un an auparavant. Toutefois, ce total de buts lui fait-il mériter son salaire ? C'est la question posée par le plateau du Moscato Show sur RMC. Pour Eric Di Meco, la réponse sera connue dans le classement de l'OM en Ligue 1 cette saison mais aussi à l'issue des deux prochaines saisons puisque Aubameyang possède un contrat sur trois ans.

« On ne doit pas faire le rapport buts/salaire pour juger un joueur. Ensuite, ne jamais oublier que, dans le football, tu es payé par rapport à ce que tu as fait, pas par rapport à ce que tu vas faire. Quand tu as une cote et que tu as fait beaucoup, tu as des exigences et les clubs se mettent au niveau de ces exigences. Pour juger le salaire d’Aubameyang, on va être obligé d’attendre. […] Quand tu payes un attaquant à ce salaire, c’est pour atteindre des objectifs. Quand l’OM donne ce salaire, c’est pour faire aussi bien que l’an dernier. Si tu es 7e, ça posera problème. Malgré les stats, on sera obligé de se rappeler de ses 3-4 premiers mois moyens quand il était sifflé. Les points de ces 4 premiers mois, ils risquent de manquer en fin de saison », analyse d'abord Di Meco avant de poursuivre en rappelant l'âge d'Aubameyang et les risques de lui donner une telle rémunération maintenant.

« Et il y a une autre chose qui sera peut-être terrible pour l’OM, c’est que tu offres un contrat de 3 ans à un joueur de 34 ans. Faire signer un garçon de 34 ans à ce tarif-là… Rappelez-vous Strootman à 500 000 euros. […] Si c’est une bonne année sur trois, c’est plus 600 000 que tu l’as payé », conclut l'ancien défenseur marseillais. Selon lui, Pablo Longoria a joué avec le feu financièrement et c'est bien l'OM qui pourrait le payer très cher dans un futur proche.