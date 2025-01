L’OM kiffe Hakimi, et lui souhaite le pire

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les compliments sur les joueurs du PSG en provenance de Marseille sont très rares. Mais Achraf Hakimi possède un tel niveau qu'il est impossible de passer ses performances sous silence. Même à l'OM.

Après des années de domination par Kylian Mbappé, le titre de meilleur joueur de Ligue 1 sera plus disputé que jamais cette saison. L’attaquant français, lauréat à chaque fois depuis 2019, pourrait avoir toutefois un joli clin d’oeil si jamais son meilleur ami au PSG devait lui succéder. En effet, dans la première partie de saison, il y a un joueur qui a marqué les esprits par son niveau de performance et sa régularité, et c’est Achraf Hakimi. Inusable et porté vers l’avant, le latéral marocain brille comme jamais et impressionne même à l’OM. Interrogé sur le meilleur joueur de Ligue 1 à l’heure actuelle, Geronimo Rulli n’a pas hésité à citer l’ancien de l’Inter Milan et du Borussia Dortmund. Sans oublier de lui glisser une petite peau de banane pour finir son intervention, histoire de rappeler qu’Hakimi évoluait pour le rival de l’OM.

L'OM espère voir Hakimi se planter

« Pour moi, le joueur qui marque les esprit s’appelle Achraf Hakimi. »



Pour le gardien marseillais Rulli, le joueur qui se distingue en ce début de saison est clairement Achraf Hakimi, le défenseur du PSG, rival de l'OM. @YassinNfaoui pic.twitter.com/xTsGllnCoJ — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 5, 2025

« Le meilleur joueur de la Ligue 1 ? Pour moi, le joueur qui marque les esprits est à Paris et il s’appelle Achraf Hakimi. C’est un joueur fondamental pour eux... Il apporte tant en défense qu’en attaque. Il est très important. Bon, maintenant, j’espère qu’il ratera ses prochains matchs », a livré le gardien argentin sur TF1. Une façon de faire un très beau compliment, difficile à contester même pour les supporters de l’OM, tout en rappelant que le club marseillais avait toujours l’envie de voir le PSG trébucher pour, qui sait, pouvoir en profiter dans les semaines à venir.