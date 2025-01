L’OM humilié dans L'Equipe du Soir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM monte en puissance au fil des semaines et le large succès face au Havre dimanche permet d’envisager la suite de la saison avec optimisme dans les rangs marseillais. Au point de titiller le PSG pour le titre ?

Tombeur du Havre dimanche soir, l’Olympique de Marseille a réalisé la bonne opération de la 16e journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont profité de la défaite de Monaco en match avancé avant la trêve hivernale et du match nul de Lille pour prendre trois points d’avance sur le club de la Principauté et cinq sur les Dogues. Un joli matelas sur les poursuivants même si du côté de Marseille et notamment d’Adrien Rabiot, on continue de regarder devant. Le PSG n’est qu’à sept points et tout est encore possible selon le milieu de terrain passé par la Juventus Turin, qui a confié après la victoire face au Havre qu’il avait toujours un espoir de titre. Un objectif que Marseille ferait mieux d’oublier selon Raymond Domenech, lequel a confié sur La Chaîne L’Equipe que les coéquipiers de Mason Greenwood n’avaient tout simplement aucune chance de rivaliser avec le PSG pour remporter la Ligue 1.

Domenech enterre l'OM pour le titre

"Ils ne seront pas champions !"



Pour @RaymondDomenech, l'OM doit d'abord regarder derrière et assurer sa place en Ligue des champions. #EDS #OMHAC pic.twitter.com/s0swtyzVTI — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) January 5, 2025

Un avis très cash sur un ton assez ferme qui ne devrait pas plaire aux supporters olympiens, même si ces derniers ne font pas du titre un objectif principal cette année. « L’OM ne sera pas champion. Il ne faut même pas essayé de l’imaginer. Ca ne sert à rien de regarder devant. Ils peuvent regarder devant mais ils ne verront jamais ce qu’il y a devant, ce sera trop loin. Leur championnat, c’est contre Monaco, Lille, Lyon je n’y crois pas… Mais oui, contre Monaco et Lille, les deux équipes qui peuvent leur faire concurrence » estime l’ancien entraîneur du FC Nantes, qui ne voit pas vraiment par quel miracle l’Olympique de Marseille pourrait venir concurrencer le PSG dans la course au titre cette saison. Reste qu’à mi-saison, il n’y a que sept points d’écart et tout reste donc possible. C’est en tout cas ce que l’on veut se dire dans le vestiaire olympien, où l’ambition est de mise malgré les avis très arrêtés de certains consultants.