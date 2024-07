L'OM hésite à payer 50ME pour sa future star

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique de Marseille n'est pas terminé, mais Pablo Longoria se retrouve désormais face à un choix décisif concernant le futur avant-centre de l'OM. Car sa priorité numéro 1 a un prix colossal.

L'équipe de Roberto de Zerbi s'est imposée 3-0 samedi en amical face à Pau, confirmant sa montée en puissance même si la formation de Ligue 2 est, elle aussi, en face de rodage. Après avoir fait feu de tout bois, la cellule de recrutement de l'OM est actuellement en mode pause, laissant le soin à Pablo Longoria d'officialiser quelques départs. Cependant, le président marseillais sait que son entraîneur souhaite encore un attaquant, mais également un gardien de but pour remplacer Pau Lopez, si ce dernier finit par partir. Concernant le numéro 9 tant attendu pour faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang, si la piste Alexis Sanchez est toujours dans un coin de la tête de Longoria, c'est bien Eddie Nketiah qui est le choix numéro de l'Olympique de Marseille, mais il y a un énorme souci.

Arsenal ne bradera pas Eddie Nketiah

❗️L’OM a du mal à s’aligner aux 50M€ demandés par Arsenal pour Eddie Nketiah.



[🥈@laprovence] pic.twitter.com/s3Q98hZpPF — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 27, 2024

Dans le passé, Pablo Longoria a montré son aptitude à négocier des prêts avec Arsenal avec option d'achat, les dirigeants anglais étant sensibles à ce genre de deal. Mais concernant Eddie Nketiah, il en va tout autrement. Car les Gunners n'envisagent pas un prêt de l'attaquant international anglais de 25 ans, et encore moins de le brader pour 20 millions d'euros comme cela avait été évoqué ces derniers jours. Non, Mikel Arteta et le board d'Arsenal estiment que pour venir chercher Eddie Nketiah, il faudra payer 50 millions d'euros annonce La Provence. Un prix qui n'est évidemment pas aux normes 2024 pour l'Olympique de Marseille, d'autant que le buteur anglais n'acceptera pas un salaire bas de gamme s'il accepte de rejoindre l'équipe de Roberto de Zerbi. Dit d'une autre façon, la venue du joueur d'Arsenal semble de plus en plus compliquée à mettre en oeuvre, à moins que les Gunners reviennent à la réalité d'un mercato encore très calme de leur côté aussi.