L'OM hallucine, Vitinha est revenu ‍!

Très attendue pour remuer l'attaque de l'OM, Faris Moumbagna ne parvient pas à enflammer les foules. Son match très décevant contre Donetsk pose question et rappelle même les mauvaises heures de Vitinha.

Pablo Longoria a décidé de frapper fort cet hiver en changeant son attaque. Si Pierre-Emerick Aubameyang reste un joueur important de l’OM, son compère Vitinha a vu la sortie, payant son raté de dernière minute contre Monaco, et plus généralement sa maladresse et son adaptation décevante en un an à Marseille. Envoyé en prêt au Genoa, le Portugais a été très rapidement oublié par les supporters, qui misaient gros sur le nouvel attaquant recruté, l’international camerounais Faris Moumbagna. Un buteur puissant, qui enchaine les réalisations en Norvège, et n’attendait que de pouvoir montrer ce qu’il vaut dans un championnat plus relevé. Avec un but marqué rapidement, le Lion Indomptable semblait capable de peser sur les défenses adverses.

Les contrôles de Moumbagna, ça choque Gattuso

Mais le niveau est monté d’un cran ce jeudi avec l’Europa League, et Moumbagna a beaucoup inquiété. Dans L’Equipe, il a récolté la pire note de L’Equipe avec un 3/10, le quotidien sportif lui reprochant ses contrôles approximatifs, sa faible présence dans le jeu et surtout cette incroyable occasion où il a préféré jouer le pénalty plutôt que de continuer l’action et pouvoir marquer sur un face à face. Mais La Provence est allée encore plus loin. Le quotidien local, toujours aussi piquant quand il s’agit de régler le compte aux joueurs décevants, a collé au natif de Yaoundé la note de 2/10. Avec une comparaison avec Vitinha au passage sur sa technique rudimentaire. « Des contrôles et des conduites de balle vitinhesques qui ont déclenché la fureur de Gennaro Gattuso », a notamment souligné La Provence, pour qui Moumbagna n’a pas spécialement été en vue sur ce match où l’OM, très discret, aurait tout de même pu s’en sortir avec une victoire.