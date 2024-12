L'OM futur champion de France, Olmeta a les preuves

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Vainqueur de Lyon 3-1, le PSG a fait le trou au classement ce week-end. Après 15 journées de Ligue 1, les Parisiens comptent 7 points d'avance sur leurs dauphins marseillais. Le titre de champion de France semble déjà joué, sauf pour Pascal Olmeta.

Dans un week-end aux nombreux matchs nuls en Ligue 1, les équipes du haut de tableau se sont neutralisées. La course au podium n'a guère évolué mais celle pour le titre oui. Seul club du top 7 vainqueur de son match, le Paris SG a pris 7 points d'avance sur l'OM et l'AS Monaco. Même s'il reste 19 matchs à disputer, les Parisiens ont pris une sérieuse option sur une nouvelle couronne nationale. Difficile de voir le club parisien craquer en 2025 alors qu'il ne perd pas un match en Ligue 1. Monaco peut reprendre espoir mercredi soir en accueillant le PSG en match avancé de la 16e journée. Cependant, Pascal Olmeta mise toujours sur l'Olympique de Marseille.

Un OM sérieux et armé pour le titre

L'ancien gardien du club olympien ne cesse de répéter que le titre de champion de France prendra la direction de Marseille l'été prochain. Ce n'est pas du chauvinisme ou une posture pour séduire les supporters phocéens. L'analyse d'Olmeta se veut sincère et s'appuie sur les informations qu'il a en interne. Sur RMC, il a souligné le sérieux de l'OM et la grande implication des joueurs. La venue de Pogba n'est même pas indispensable. Il estime que l'effectif actuel est en mesure d'aller très haut et très loin cette saison.

🔥⚪🔵 Pascal Olmeta : "Il ne manque rien à cet OM, vous ne me croyez pas quand je vous dis que l'OM va finir champion de de France !" pic.twitter.com/SHZPfl22r9 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 17, 2024

« Il ne manque rien quand je vous dis que l’OM va finir champion de France. Vous ne me croyez pas ! Il n’y a même pas besoin de recruter. J’ai la chance de discuter avec quelqu’un du staff. […] Ils ont beaucoup de monde, il y a des jeunes qui montent et qui vont finir cette saison avec le groupe. S’ils ont décidé de partir (au Danemark) c’est pour se retrouver et ça c’est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que tout fonctionne à merveille : défensivement, milieu de terrain, attaquants. […] Il fut un temps où certains joueurs arrivaient à l’heure pile à l’entraînement. Aujourd’hui, les joueurs arrivent trois quarts d’heure avant. Ça c’est le vrai football, c’est une force. Quand je dis l’OM champion, je me demande vraiment si je rigole... », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme. Cela suffira t-il pour réaliser le rêve de Pascal Olmeta ? Pas sûr mais l'OM se donne enfin les moyens de ses hautes ambitions.