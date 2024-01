L'OM fonce sur un défenseur, il va faire une Agoumé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a prévu de se montrer encore actif cet hiver sur le marché des transferts. Le club phocéen aimerait s'attacher les services d'un latéral qui n'est pas emballé à l'idée d'être un éventuel remplaçant.

Gennaro Gattuso sait que son effectif est trop limité pour jouer sur tous les tableaux cette saison. Pour ne rien arranger, la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire va encore brouiller les cartes. L'Italien veut du renfort et espère que Pablo Longoria lui apportera vite. Déjà, Jean Onana a débarqué en provenance du Besiktas pour venir renforcer le milieu de terrain. Autre secteur de jeu jugé trop friable : la défense. Un latéral gauche est notamment désiré. La direction de l'OM aime beaucoup le profil de David Jurasek, qui évolue sous les couleurs du Benfica. L'international tchèque n'est pas contre une aventure hors du Portugal mais pas dans n'importe quel club...

Une très mauvaise nouvelle pour l'OM au mercato

Selon les informations de La Minute OM, Jurasek est encore très loin d'une arrivée sur la Canebière. La raison ? Il privilégie tout simplement une arrivée au RC Lens, un temps intéressé. Car le problème pour lui est que les Sang et Or semblent s'être retirés du dossier. Le compte X précise que le joueur de 23 ans n'est en plus pas chaud à l'idée de signer à l'OM, où il n'aura pas la garantie d'être titulaire, et s'inquiète d'un temps de jeu assez faible avec la concurrence de Renan Lodi. Si le club phocéen le veut, il faudra donc trouver les bons arguments, ce qui ne s'annonce pas chose aisée alors que le dossier peut ressembler à ce qu'il s'est passé avec Lucien Agoumé, qui a demandé des garanties sur son temps de jeu avant d'aller voir ailleurs. Le latéral gauche, qui n'a joué que 12 matchs avec le club de Lisbonne depuis le début de la saison, va pour le moment continuer de s'entrainer avec le Benfica avant d'en savoir plus sur ses options. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Marseille, qui avait visé le Tchèque comme piste prioritaire pour cet hiver. Gennaro Gattuso va devoir prendre son mal en patience et espérer que des dossiers se décantent rapidement.