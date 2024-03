L'OM flashe sur un défenseur de Ligue 1 à 5 ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Quentin Merlin au mercato hivernal, l’OM pourrait de nouveau sortir le carnet de chèques afin de s’offrir un défenseur de Ligue 1 l’été prochain.

Sous la houlette de Mehdi Benatia, l’Olympique de Marseille a un œil très avisé sur les jeunes joueurs de Ligue 1 à fort potentiel. Au moment de remplacer Renan Lodi, transféré à Al-Hilal en Arabie Saoudite pour plus de 20 millions d’euros, le club phocéen s’est ainsi tourné vers Adrien Truffert et Quentin Merlin. C’est finalement l’ancien Nantais qui a rejoint l’OM mais pour l’état-major du club olympien, il était naturel de se tourner d’abord vers les solutions en Ligue 1 avant de prospecter à l’étranger. L’été prochain, Mehdi Benatia, Pablo Longoria et Stéphane Tessier pourraient bien poursuivre dans cette voie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Logan Costa (@l_costa01)

La preuve, la Corriere dello Sport nous apprend que l’Olympique de Marseille est très intéressé par le profil de Logan Costa, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Toulouse. Titulaire indiscutable chez les Violets, où il a été utilisé à 27 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international costaricien (5 sélections) est valorisé à hauteur de 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le profil du natif de Saint-Denis plait énormément à l’OM, qui pourrait perdre Leonardo Balerdi lors du prochain mercato estival.

Logan Costa intéresse l'OM

Auteur d’une très grosse saison, l’international argentin plait à des cadors européens dont l’Atlético de Madrid, qui était très chaud pour le recruter dès le mois de janvier. En cas de départ de Balerdi, l’actuel 9e de Ligue 1 pourrait donc se tourner vers une solution en Ligue 1 même si à n’en pas douter, Pablo Longoria va continuer à prospecter en parallèle dans ses championnats préférentiels, à savoir la Liga et la Série A. Le dossier Logan Costa ne sera en tout cas pas forcément plus simple qu’un autre à finaliser pour Marseille car le profil du joueur toulousain plait énormément en Italie, où plusieurs clubs tels que la Fiorentina ou Frosinone suivent sa progression.