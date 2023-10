L'OM finira dans le ventre mou, l'énorme prédiction

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM traverse une période très difficile en ce début de saison. La récente défaite à Monaco a mis en lumière des carences inquiétantes.

Rien ne va plus à l'OM ! A Monaco, les Phocéens ont enchainé un deuxième revers de suite en Ligue 1 après une correction subie lors du Classique. Pour ses grands débuts avec l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso n'aura pas su trouver la clé. Il faut dire que sa défense lui a joué un vilain tour. Très friables et en manque de repère, les défenseurs marseillais sont passés au travers. Au total, ce sont 10 buts encaissés lors des trois dernières sorties. Après 7 journées disputées en Ligue 1, l'OM se retrouve en plus 12e, avec 9 petits points. Pour Jérôme Rothen, les fans ne doivent déjà pas se faire d'illusions et oublier le podium en fin de saison.

Rothen enterre déjà l'OM

💬 @RothenJerome : "Ce n'est pas un problème de confiance, c'est un problème de niveau. Pour revoir l'OM dans les quatre meilleures équipes, ça va être compliqué, les carences sont terribles" pic.twitter.com/OMhOF7i4MW — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 2, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois, se montrant assez pessimiste pour les hommes de Gennaro Gattuso. « Cette équipe de Marseille, je pars du principes qu'il y a beaucoup de manques terribles. Peut-être est-ce à cause du début de saison et la Ligue des champions ? J'en veux à ceux qui sont là depuis longtemps. Mbemba, c'est moyen. Gigot, je n'en parle même pas. Gattuso peut inventer des choses tactiquement mais c'est un problème de niveau. Ce n'est pas un problème de confiance. Pour revoir l'OM dans les quatre meilleures équipes, ça va être compliqué, les carences sont terribles. La première partie de tableau, oui et encore j'attends de voir », a notamment indiqué Jérôme Rothen, assez inquiet pour la suite de la saison à l'OM si rien ne change très vite. Peut-être que Pablo Longoria devra encore une fois mettre la main au portefeuille lors du prochain marché des transferts hivernal pour peaufiner certains détails malgré des finances limitées.