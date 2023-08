L'OM fait un choix radical pour le mercato de Mbemba

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sur le départ en début de mercato, Chancel Mbemba est en train de retourner Marcelino en s’imposant de nouveau comme un titulaire fiable à l’OM. Son départ n’est donc plus du tout à l’ordre du jour.

Même s’il n’a jamais vraiment été considéré comme un joueur sur le point de quitter l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba a fait l’objet de rumeurs très insistantes au mois de juillet. Lors des matchs amicaux en Allemagne, l’international congolais a été utilisé avec parcimonie par Marcelino, qui s’en est même privé sur certaines rencontres. Dans le même temps, on apprenait que l’ancien capitaine du FC Porto était une cible privilégiée de certains clubs en Arabie Saoudite et que Chancel Mbemba n’était pas insensible à ces intérêts. Les négociations salariales ont toutefois tourné court entre le roc de l’OM et les clubs saoudiens, lesquels n’étaient pas prêts à s’aligner sur les exigences financières du joueur olympien.

Mbemba ne quittera pas l'OM cet été

Lors de la présentation à la presse d’Iliman Ndiaye au Vélodrome il y a quelques jours, Pablo Longoria avait confirmé les intérêts saoudiens pour le joueur mais avait également informé que l’OM avait pris la décision ferme et définitive de conserver Chancel Mbemba. On le sait, le président marseillais est un grand bluffeur et il lui arrive souvent de prendre une posture en conférence de presse afin de se retrouver en position de force dans les négociations que ce soit dans les dossiers des arrivées ou des départs. D’après le compte insider La Minute OM, il n’y avait toutefois aucun bluff dans les propos de Pablo Longoria au sujet de Chancel Mbemba.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mbemba (@chancel22)

Titulaire contre Reims en profitant de la suspension de Leonardo Balerdi, le Congolais a été aligné à la surprise générale face au Panathinaïkos en lieu et place de l’Argentin qui était pourtant disponible. Excellent comme à son habitude, Mbemba a convaincu son entraîneur. Cette fois c’est sûr (ou presque), il va rester. « S’il y a une nouvelle à retenir malgré l’élimination, c’est d’avoir vu Mbemba dans le onze. L’entraîneur l’apprécie, se dispenser d’un joueur comme lui ce n'est pas possible. Sauf retournement de situation, il sera encore à l’OM la saison prochaine » a dévoilé le compte spécialisé sur l’Olympique de Marseille. Voilà une nouvelle qui va réjouir les supporters qui pour la plupart n’avaient pas bien compris la mise à l’écart de Chancel Mbemba, déjà en fin de saison dernière avec Igor Tudor et lors des matchs amicaux avec Marcelino. Une situation qui semble rentrer dans l’ordre, ce qui signifie en revanche qu’il devient improbable de voir l’OM recruter un défenseur central d’ici la fin du mercato. Marcelino composera à priori avec Mbemba, Gigot, Balerdi et Touré à ce poste.