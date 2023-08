L'OM fait trois choix radicaux, le coup de sang de Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La fin du mercato approche et du côté de l’OM, on espère encore renforcer l’effectif à la disposition de Marcelino avec deux recrues. Mais aussi des grosses surprises.

En enchainant trois matchs en une semaine et demie, Marcelino a déjà pu observer quelques limites au sein de son effectif. L’entraîneur de l’OM ne pensait pas être contraint d’aligner des jeunes comme Mughe, titulaire à Reims ou comme Soglo, titulaire à Metz. Les suspensions (Balerdi, Kondogbia) et les blessures ont finalement montré certaines limites de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria en a conscience, même si le président phocéen a déjà bien œuvré durant ce mercato en recrutant des joueurs tels que Ndiaye, Sarr, Aubameyang ou encore Lodi et Kondogbia.

Dans son édition du jour, La Provence évoque les neuf derniers jours du mercato olympien. Et pour le quotidien pro-OM, il est clair que Pablo Longoria a encore l’intention de faire quelques coups sur le marché des transferts. Ces derniers jours, il a été écrit que Marseille espérait trois recrues pour conclure son mercato. Dans les faits, il y a plus de chances de voir deux joueurs débarquer sur les bords de la Méditerranée : un latéral droit afin de doubler le poste de Jonathan Clauss et un milieu offensif spécialiste du couloir gauche. Pour le premier poste, aucun nom n’a filtré pour le moment mais il est d’ores et déjà acquis que c’est un latéral droit et non un latéral gauche que cherche l’OM puisque Soglo peut doubler le poste de Lodi.

Amiri pas ciblé par l'OM, Guendouzi parti pour rester ?

Dans le secteur offensif, Wilson Isidor reste toujours l’une des pistes principales mais d’autres options sont explorées. Le premier choix fort de Pablo Longoria est donc de recruter encore deux joueurs d’ici la fin de l’été. La seconde décision prise par le président de l’Olympique de Marseille est de ne pas foncer sur Nadiem Amiri, le milieu relayeur du Bayer Leverkusen. En Allemagne, un accord a pourtant été annoncé entre le joueur allemand (5 sélections) et le club phocéen mais à priori, il ne s’agit pas d’un joueur au profil recherché par Marseille qui dispose déjà de plusieurs joueurs à ce poste de milieu relayeur.

Enfin, la troisième décision forte de l’état-major de l’Olympique de Marseille pourrait être de conserver Mattéo Guendouzi à la surprise générale. Alors que Geoffrey Kondogbia s’est blessé face à Metz et que l’on ne connait pas encore la gravité de son pépin au genou, la direction olympienne envisage de conserver son international français. Un choix qui s’explique aussi par les offres timides reçues jusqu’à présent pour Mattéo Guendouzi, pour qui Marseille espérait entre 20 et 30 millions d’euros en début de mercato. En interne, Pablo Longoria martèle de toute façon que Marseille n’a pas besoin de vendre malgré le manque à gagner de sa non-participation en Ligue des Champions, estimé à 15 millions d’euros minimum (25 ME touchés l'an dernier en Ligue des Champions). Pour rappel, le club olympien a pour l’instant vendu pour 30 millions d’euros avec les départs de Milik, Luis Suarez et Ünder.