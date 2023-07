L’OM fait craquer Payet, son prochain club dévoilé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Longtemps déterminé à rester à l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a finalement cédé sous la pression de ses dirigeants. Le milieu offensif, qui a fait ses adieux ce vendredi, serait en partance pour l’Arabie Saoudite.

Subitement rétrogradé par Igor Tudor la saison dernière, Dimitri Payet n’était sûrement pas mécontent de la démission de l’entraîneur croate. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a forcément imaginé un possible retour dans le onze du nouveau coach Marcelino. Seulement voilà, c'est aussi à oublier. Même si le club phocéen évoquait lundi des « raisons personnelles » pour expliquer son absence au stage en Allemagne, Dimitri Payet a en fait été définitivement mis à l'écart.

Dimitri Payet annonce son départ de l’OM https://t.co/JSZEb6buyw — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2023

Le Réunionnais a annoncé son départ ce vendredi en compagnie de Pablo Longoria. Reste à savoir quelle serait sa prochaine destination. Le quotidien sportif parle de touches en Turquie et en Arabie Saoudite. Cette dernière hypothèse est également citée par Le Quotidien du Sport qui annonce des discussions entamées entre les représentants de Dimitri Payet et le club d’Al-Shabab. Poussé vers la sortie, le meneur de jeu va devoir se trouver une autre équipe. Lui qui fermait pourtant la porte à un départ dans son entretien accordé à France Football en juin dernier.

Payet était pourtant déterminé à rester

« Cette année a été compliquée, certes. Mais, à mon âge, j'ai encore appris. Je ne louperai pas ma sortie, assurait l’ancien Nantais. (...) Je veux partir par la grande porte et, même à 36 ans, j'ai encore des objectifs qui me tiennent en éveil. Je me dis que je ne peux pas m'arrêter tant que je n'ai pas gagné quelque chose avec ce club. (...) Je ne peux pas partir comme ça. Il faut que je laisse quelque chose. » Mais ça, c’était peut-être avant de connaître la volonté de l'OM de se défaire de lui à tout prix. Ce qui a fini par arriver ce vendredi.