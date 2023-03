L'OM et son podium, Bielsa sème la panique

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore lâché des points à domicile en Ligue 1 ce dimanche soir face à Strasbourg. Si le podium n'est pas encore menacé, les Phocéens vont devoir se montrer prudents.

Depuis le début de la nouvelle année 2023, l'OM n'y arrive plus au Stade Vélodrome. Contrariés par Strasbourg ce dimanche soir, les hommes d'Igor Tudor n'ont plus que deux points d'avance sur le troisième du championnat, à savoir le RC Lens. La quatrième place, occupée par l'AS Monaco, est à 5 points. Pas une énorme marge de manoeuvre donc pour l'OM, surtout que les matchs couperets vont s'enchainer. Et si les Phocéens paraissaient sûrs de leurs forces il y a quelques semaines, ce n'est plus du tout le cas. Certains s'inquiètent d'ailleurs de voir l'OM de Tudor faire comme celui de Marcelo Bielsa, qui avait longtemps joué les premiers rôles avant d'être éjecté du podium en 2015.

Marseille, les mauvais souvenirs reviennent

⏱ 90’⎪ #OMRCSA 2️⃣-2️⃣



🏁 C'est terminé.



Les deux équipes se quittent dos à dos.

📅 Rendez-vous dimanche prochain sur la pelouse de Reims pour la 28ème journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/x8ZXT7r8Qe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 12, 2023

C'est notamment le cas du Phocéen, qui fait un parallèle entre les OM de Bielsa et de Tudor. « Beaucoup se souviennent de l'OM version Bielsa. Des joueurs généreux, un style de jeu spectaculaire, une équipe offensive, tous les éléments étaient réunis pour une grande saison. Champion d'automne à mi-saison, l'espoir d'un possible titre s'immisçait petit à petit dans l'esprit des supporters marseillais. Avec une série de 8 victoires consécutives en championnat entre août et octobre, cet OM là était une machine qui broyait son adversaire. Mais petit à petit la machine s'est enrayée au fil de la saison. Nul contre Reims (2-2), défaite contre Lorient (3-5) et Caen au Vélodrome (2-3), les joueurs de Marcelo Bielsa n'ont pas su tenir leur cadence de début d'année. Malgré une série de quatre succès consécutifs lors des derniers matchs de cette année 2014-2015, l'OM termine sa saison hors du podium, à deux petites longueurs de Monaco troisième. Des joueurs épuisés physiquement et mentalement, des décisions arbitrales contraires aux Phocéens, tout le monde se souvient du but refusé à Ocampos contre Lyon, une défense frileuse, voici les clés d'une saison qui laissera (encore) un goût amer aux supporters marseillais », indique notamment le média pro-Marseillais, qui espère une reprise en main rapide des choses par l'Olympique de Marseille. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Phocéens se déplaceront sur la pelouse du Stade de Reims, en feu depuis quelques semaines.