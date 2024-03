L'OM et Gasset, ça s'arrêtera fin juin

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Jean-Louis Gasset réussit des débuts parfaits sur le banc de l'Olympique de Marseille. Mais son CDD ne devrait pas se transformer en CDI en fin de saison quel que soit le classement de l'OM.

Malgré son âge, 70 ans, Jean-Louis Gasset n’a pas l’intention de prendre sa retraite. Pour preuve, quelques semaines après avoir démissionné de sa fonction de sélectionneur de la Côte d’Ivoire en pleine CAN 2024, l’entraîneur français a immédiatement accepté l’offre de Pablo Longoria de venir remplacer Gennaro Gattuso à l’Olympique de Marseille. Certains se sont étonnés de voir le président espagnol de l’OM confier à un vétéran le destin de son club à ce stade de la saison, mais l’ancien adjoint de Laurent Blanc a eu la meilleure réponse possible en menant l’OM à la victoire d’abord en Europa League, puis contre Montpellier au Vélodrome. Cependant, à la question de savoir si l’avenir de Jean-Louis Gasset est à l’OM, Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois ne le croit pas. S’il estime que l’âge ne veut rien dire, il pense tout de même que le projet marseillais ne va pas dans ce sens.

Gasset ne sera plus à l'OM la saison prochaine

Répondant à L’Equipe, deux semaines après la victoire de Brest contre l’OM, qui avait précipité le licenciement de Gennaro Gattuso et la venue de Jean-Louis Gasset, Grégory Lorenzi détaille sa réponse. « Je ne vois pas pourquoi un technicien de 65 ans ne serait pas aussi performant qu'un entraîneur qui n'a pas d'expérience. L'âge ne doit pas être un frein. On a sûrement plus d'énergie quand on commence et quand on est plus jeune, mais les années peuvent apporter une expérience qui fait qu'on se gère mieux et qu'on s'adapte à la charge de travail, tout simplement, confie le directeur sportif du club breton, avant de revenir plus précisément à la situation de Jean-Louis Gasset à l’OM. Peut-être que l'OM avait besoin d'un coach plus proche des joueurs, avec un discours différent. Quand on change d'entraîneur en mars, on ne s'attend pas à ce qu'il révolutionne le jeu de l'équipe mais qu'il apporte un peu plus de confiance, un peu de baume au coeur. Je pense qu'ils ont plus pensé sur du court que sur du long terme. » Contractuellement, Jean-Louis Gasset a signé un contrat jusqu'à la fin de l'actuelle saison avec Marseille, ce qui facilitera évidemment la mission de Pablo Longoria s'il souhaite s'en séparer en juin prochain.