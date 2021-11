L’OM est le tremplin idéal, Saliba fait pleurer Arsenal !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté sans option d’achat à l’OM jusqu’à la fin de la saison, William Saliba n’est pas certain de revenir à Arsenal.

Et pour preuve, le journaliste turc Ekrem Konur a annoncé lundi que des négociations allaient débuter entre Arsenal et l’Olympique de Marseille au sujet de William Saliba. L’objectif de Pablo Longoria ainsi que de Jorge Sampaoli est bien sûr de conserver le capitaine de l’Equipe de France espoirs, titulaire indiscutable à l’OM depuis le début de la saison où il fait office de défenseur le plus fiable. Economiquement, il paraît néanmoins très compliqué d’envisager un transfert définitif de William Saliba dans la mesure où l’ancien Stéphanois est valorisé à plus de 20 millions d’euros. Selon le journaliste Ekrem Konur, il y a pourtant une chance que William Saliba reste à Marseille. En particulier car le joueur n’est pas chaud pour revenir à Arsenal. Au contraire, il estime que l’OM est le club parfait pour continuer à progresser avant de partir dans un top club européen d’ici un ou deux ans.

Si l'OM arrive à conserver Saliba à la fin de la saison, énorme respect aux dirigeants.



Au vu de ses prestations, Arsenal serait en droit d'en exiger beaucoup, sans parler d'autres clubs intéressés.



Ou alors la source qui annonce cela est peut-être moins bonne que Volvic. pic.twitter.com/oMNfGs7jNC — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) November 15, 2021

« Mikel Arteta le veut dans son effectif la saison prochaine. Mais, de son côté, William Saliba voit de moins en moins son futur à Arsenal, d'autant qu'il est convaincu d'avoir fait le bon choix en signant à Marseille. Un peu à l'image de Cengiz Ünder, il sent que c'est là qu'il peut exploser pour un avenir dans un top-club européen » explique le journaliste turc au Phocéen avant de poursuivre. « Les négociations devraient débuter très rapidement entre Arsenal et Marseille. Sur quelles bases ? Difficile à dire, car Edu Gaspar, le directeur technique des Gunners, ne laisse pas filtrer d'informations. Mais je pense qu'une somme autour de 25 millions d'euros pourrait constituer une base de discussions. Il ne faut pas non plus écarter la possibilité d'un nouveau prêt avec, cette fois-ci, une option d'achat définitif dans le deal » a lancé l’insider, pour qui l’Olympique de Marseille a toutes ses chances dans ce dossier, en particulier car il semble que William Saliba soit favorable à l’idée de poursuivre l’aventure en Provence. Un premier très bon point pour le club marseillais…