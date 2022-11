L’OM est le plus grand club de France, Guendouzi en a la preuve

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors qu’il s’apprête à disputer sa première Coupe du Monde sous le maillot de l’équipe de France, Matteo Guendouzi est un joueur à part en Ligue 1. Le milieu de l’OM ne laisse effectivement personne indifférent, dans le bon ou le mauvais sens.

Matteo Guendouzi et l’OM se sont bien trouvés. Combatif avec un tempérament bouillonnant et parfois provocateur, le milieu de terrain représente finalement tout ce que les Marseillais aiment. Pas étonnant donc de voir qu’il est devenu l’un des chouchous du Stade Vélodrome depuis son arrivée en provenance d’Arsenal en 2021. Mais avec sa mentalité tranchée, l’international français est loin de faire l'unanimité chez les clubs adverses. Sifflé par les fans de Tottenham lors de chacune de ses prises de balle en Ligue des Champions cette saison, le joueur de 23 ans est probablement l’un des joueurs les plus détestés par les supporters des autres clubs français. Et s’il est autant houspillé par les adversaires, c’est parce qu’il joue pour le meilleur club de France, selon ses dires.

"Avec Dimitri Payet, on doit être les deux joueurs qui se font le plus siffler en Ligue 1 et c’est sans doute parce que Marseille est le plus grand club de France." - Mattéo Guendouzi @MatteoGuendouzi @dimpayet17https://t.co/29i7yQWh1Q — GQ France (@GQ_France) November 16, 2022

« Marseille est le plus grand club de France »

« Avec Dimitri Payet, on doit être les deux joueurs qui se font le plus siffler en Ligue 1 et c’est sans doute parce que Marseille est le plus grand club de France. Mon caractère sur le terrain ? Quand tu vis les matchs à 200 %, beaucoup d’émotions te traversent et ça peut impliquer des réactions inappropriées mais il n’y a jamais rien de méchant. Vouloir gagner, être meilleur que l’adversaire et me donner à fond, c’est naturel pour moi, que ce soit en match, en 5 contre 5 à l’entraînement ou en jouant au ping-pong. Ce sont mes valeurs, mon caractère et ma personnalité qui m’ont permis de jouer dans de très grands clubs et d’être en équipe de France. Aujourd’hui, j’ai plus de facilité pour m’ouvrir à mes proches, je suis très épanoui, dans un cadre vraiment apaisant. Je suis devenu père de famille aussi, donc forcément tu deviens plus mature », a détaillé, sur GQ Magazine, Guendouzi, qui espère faire une belle Coupe du Monde avec l’équipe de France avant de revenir à Marseille pour gagner un trophée et faire taire les critiques.