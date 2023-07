L'OM est armé pour un mercato explosif, il le promet

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pour l’heure, le mercato de l’OM est très calme avec la seule arrivée de Geoffrey Kondogbia. Mais tout pourrait s’accélérer pour le club phocéen, qui cherche notamment des renforts en attaque et qui rêve d’Iliman Ndiaye.

A un petit mois du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est encore loin d’avoir bouclé son mercato. Au contraire, Pablo Longoria n’a ficelé qu’une seule arrivée, celle de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid. Il est désormais urgent pour le club phocéen de se renforcer aux postes de latéraux après les départs de Nuno Tavares, Issa Kaboré et Sead Kolasinac. L’urgence est aussi de recruter deux voire trois attaquants, Vitinha étant actuellement le seul avant-centre de l’effectif après le départ d’Alexis Sanchez, dont le contrat a expiré le 30 juin dernier.

Iliman Ndiaye attendu à l’OM, Marseille fait une folie ! https://t.co/mzAzIgoqp2 — Foot01.com (@Foot01_com) July 12, 2023

Le calme plat du mercato estival de l’OM pour le moment n’incite pas forcément les supporters à l’optimisme même si cela semble se décanter avec l’accord trouvé entre Marseille et Iliman Ndiaye, priorité n°1 du club olympien en attaque. Agent de joueur, Franck Belhassen a été interrogé par Le Phocéen sur le mercato de l’OM et pour le spécialiste, il n’y a absolument pas de quoi s’inquiéter. D’autant que selon lui, les finances de l’Olympique de Marseille incitent à l’optimisme.

L'OM a des moyens financiers cet été au mercato

« Marseille vient de prendre un nouvel entraîneur, ça explique beaucoup de choses. Kondogbia était un dossier initié avant l'arrivée du nouveau coach, voilà pourquoi il a signé. Maintenant, ils doivent travailler sur certains profils en fonction des désidératas de Marcelino. Javier Ribalta et Pablo Longoria savent ce qu'ils font, ils savent acheter, ils savent vendre. Selon moi, il ne faut pas s'inquiéter. Il vaut mieux patienter plutôt que de se précipiter et d'acheter un joueur trop cher. Sur le marché des transferts, la patience est souvent signe de sagesse » explique l’agent avant de poursuivre en expliquant à la surprise générale que l’OM a des moyens et peut se permettre quelques gros transferts cet été.

« Par exemple, dans le dossier Iliman Ndiaye, le joueur n'a plus qu'un an de contrat. Pour une année de contrat, l'OM est prêt à payer une certaine somme mais pas plus. Ils ne veulent pas faire n'importe quoi. Les clubs qui ont de l'argent comme Rennes ont ciblé en amont des profils comme Le Fée et Blas afin de les signer rapidement. Marseille, n'est pas en manque de liquidités, le club ayant passé la DNCG sans encombre. Mais le coach est arrivé que très récemment donc encore une fois, cela a créé un temps de latence » estime Franck Belhassen, pour qui les dirigeants olympiens sont prêts à frapper fort durant ce mercato estival et pourraient surprendre pas mal de monde avec de gros transferts que personne n’a vu venir. Les supporters de l’OM, très emballés par la venue de Kondogbia et la perspective d’accueillir Iliman Ndiaye, n’attendent que ça.