L’OM envoie balader Benjamin Mendy

Par Guillaume Conte

Benjamin Mendy essaye clairement de se placer pour revenir à l'OM, alors qu'il est sous contrat avec Lorient pour encore une saison. Pablo Longoria a fermé la porte.

Présent actuellement à Marseille alors que le FC Lorient l’attend depuis plusieurs semaines pour la reprise de l’entrainement, Benjamin Mendy ne cache plus son rêve de revenir jouer à l’OM. Le latéral gauche qui vient d’avoir 30 ans n’a pas réussi à convaincre lors de son passage chez les Merlus, où il a été utilisé avec parcimonie avec 15 matchs disputés, suite à sa longue absence des terrains pour des problèmes judiciaires. Ancien joueur du Havre, Mendy avait explosé à l’OM entre 2013 et 2016, connaissant même des périodes où sa puissance faisait des ravages, comme sous Marcelo Bielsa. Parti à Monaco puis à Manchester City, il a été sacré champion du monde avec les Bleus en 2018, avant de voir sa carrière être freinée. Par ses ennuis judiciaires, mais avant cela, Pep Guardiola avait beaucoup de mal à lui faire confiance, critiquant notamment son manque de régularité et le fait qu’il ne prenait pas forcément le football au sérieux.

Le come-back de Mendy, c'est non

Cela n’empêche pas Benjamin Mendy de rêver de retrouver de sa superbe du côté du Vélodrome, lui qui est passé au centre d’entrainement du club marseillais récemment. Mais selon La Tribune Olympienne, le forcing réalisé par ses agents pour le faire revenir en Provence n’a pas porté ses fruits, et l’OM a totalement fermé la porte à un come-back. Il reste à savoir le joueur va rentrer sur Lorient pour tenter d’y disputer une saison en Ligue 2, ou s’il est bien décidé à quitter le club breton coûte que coûte, alors que les Merlus préparent la saison sans lui de façon un peu forcée. Toujours est-il que le choix de l’OM semble en tout cas être fait, et il n’est pas question d’un retour de Benjamin Mendy.